談韓國瑜輸265萬票原因　學者直指：韓粉雜音太嚴重

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會21日上午舉行「國民黨的改造與革新－年輕化與本土化記者會」。針對國民黨2020大敗的原因，淡江大學教授聶建中表示，韓粉的雜音太嚴重，以致嚴重的誤判形式，「265萬票就是這樣輸的」。

國民黨在2020選戰中大敗，一片檢討聲浪中，國民黨也在報告中列舉7大點，包括高雄市長韓國瑜個人負面形象未能爭取中間及年輕選民認同、黨內矛盾不團結等。針對國民黨2020大敗的原因，學者聶建中在全國公教軍警消暨退休人員聯合總會所舉辦的記者會上指出，「韓粉的雜音太嚴重」，而雜音也讓國民黨無法團結。

聶建中認為，韓粉嚴重的誤判形勢也綁架了國民黨，讓他一陣灰心，身旁所有跟他一樣的人都無法接受，而這些人全部不可能投韓國瑜，「265萬票就是這樣輸的」。

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