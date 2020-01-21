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連勝文：韓國瑜拿500萬票「其實蠻厲害」　換人選結果還是一樣

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▲▼連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

針對2020總統與立委選舉結果，國民黨中央委員21日接受廣播節目專訪時坦承，國民黨內部判斷並沒有那麼精準，而韓國瑜在知識藍、經濟藍沒回歸情況下，還能拿500萬票，蠻厲害的，只是大環境是這樣，換別人出來選，結果還是一樣。

連勝文表示，立法委員選舉結果比想像中再低一點，本來以為區域加不分區立委最少有45席，以造勢大會來講當然是都自己人為主，掃街拜票民眾的反映也很好，後來發現忽略一點，「很多不住在當地的人」，包括在外地求學或工作的人，而掃街拜票都是在平日，這些人不在家鄉。

至於總統得票數部分，連勝文指出，選前很多人都很樂觀，韓國瑜在台北凱道造勢的人也很多，他選前跟黨內人士討論一件事，不曉得年輕人怎麼看，這是國民黨沒有辦法估算的，民進黨很會選舉，選前1到2個月開始，民進黨發動返鄉投票，仔細去看社群網站或影片，都在宣傳鼓勵，這還蠻有效的。

對於為什麼國民黨不叫年輕人回鄉投票，連勝文則直言，「那這個你可能要去問國民黨啊！」雖然知道在年輕選票居於劣勢，但選前無法評估實際劣勢的狀況，事後諸葛來看，年輕選票幾乎崩盤，也拖累立委選舉。

至於知識藍、經濟藍，連勝文認為，沒什麼回歸，他有一些年輕的朋友很支持他，「可是請他們去支持韓市長就遇到一個困難，我沒辦法說服他們，其實講穿了，很多媒體上對韓市長這些批評，他們也不見得會相信」。

連勝文指出，他的年輕朋友沒辦法支持韓國瑜，也不是說韓國瑜不好，但當市長幾個月就離開高雄讓人難以接受，就算告訴友人韓國瑜在高雄遭中央抵制沒辦法做事，但這說法能不能被接受在於對方，他也能怪自己說服力不夠。

對於主席人問提到知識藍、經濟藍在此次選舉中沒有回歸，還可以拿到500多萬票，連勝文表示，「其實蠻厲害的喔！」他跟高中同學吃飯，其中一位在當大學教授的同學有在觀察選舉並跟他說，如果韓國瑜沒有出來，搞不好票還沒那麼多，不管出來選的是誰，反送中事情還會遇到，整個大環境是這樣子，當整個浪潮起來，就算有一個特別人物出來，結果也是一樣的。

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