影／選前體重近百！陳柏惟「前面3坨肉」崩壞模樣曝光　飆汗健身：沒瘦別投我

記者周亭瑋／綜合報導

被譽為「2020大選兩大驚奇之一」的新科立委3Q哥陳柏惟，因擊敗在地深耕20年的顏家勢力，而一戰成名，同時俊俏外表更擄獲一票陳太太。事實上，赴台中拚選戰前，3Q哥體重近百，所以特地找健身專家進行訓練，當時他還曾發話，「如果我沒有瘦的話就不要投給我！」

▲台灣基進發言人陳柏惟空降台中，角逐第2選區立委成功。（圖／翻攝自3Q陳柏惟臉書）

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陳柏惟這回空降台中第2選區，以黑馬之姿打敗顏寬恒，人氣也瞬間飆高。別看他如今身材精實，在去年5月找上健身專家「Peeta葛格」之前，他還頂著圓肚，體重高達96.9公斤，體脂也逼近33%。

▲3Q哥原本的福態。（圖／「Peeta葛格」授權引用）

Peeta葛格不諱言，「第一眼看起來就是很...蠻胖的！」而3Q哥看到血淋淋的InBody數據，也堅定發下豪語，「我希望可以在半年內瘦到85公斤」、「如果我沒有瘦的話就不要投給我」。

▲▼他曾撂話，「沒瘦下來不要投我」。（圖／「Peeta葛格」授權引用）

從影片中可見，陳柏惟光裸著上半身，面對鏡頭記錄下健身前的福態，而鬆垮的身材，和顯眼的大肚子，讓眾多粉絲不禁笑虧，「看到3Q脫掉那刻笑死」、「全省3Q粉和地方媽媽感謝你」、「這就是好吃的水餃內餡的製作方法」、「夭壽這誰！我要跟我媽講...笑死」。

3Q哥也透露，之前一直沒找過教練，也只有在大學的時候，參加過社團活動，然後進行自主訓練，「有一天洗澡就發現，喔...我看不到我的腳趾頭，所以我決定要開始減肥。」

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