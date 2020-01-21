「滾出高雄」直面韓國瑜　李正皓：傳備好三套劇本因應

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場。（圖／記者翁進忠攝）

記者黃巈禾／台北報導

面臨罷免危機，高雄市長韓國瑜開始早起去上班，19日上午7點更前往高雄批發果菜市場，卻遭攤商嗆「滾出高雄」。對此，前國民黨員李正皓爆料，韓國瑜備好三套劇本因應罷免危機。

對於韓國瑜要怎麼因應罷免危機，李正皓在20日播出的政論節目《關鍵時刻》中表示，現在聽到有三個腳本都是有可能發生的狀況，第一個腳本是目前韓國瑜表現在大家面前的，就是開始認真做市長，每天一樣早起、早出門、好好辦公，看形象會不會扭轉過來，高雄市民會部會心軟，但這很難，目前看到的跡象，高雄人的怒火沒熄。

李正皓指出，第二套劇本是韓國瑜一樣好好做事，可是黨務不能放，會請代理人來選黨主席，國民黨主席2020年是補選，2021年才是四年一任的任期，如果今年「韓國代理人」成功卡位黨主席，而韓國瑜又度過罷免危機，2021年韓國瑜就能回攻黨主席，一樣可以做好做滿做四年，這套劇本是目前可行性比較高的，至於代理人是誰還不知道，有人說是周錫瑋。

李正皓提到，第三套劇本最新傳出來，韓國瑜可能在思考主動辭職高雄市長，橫豎都是要被罷免，不如主動辭職，回攻所位的國民黨主席，社會正當性不高，可是在黨員的正當性很高，在黨員來說，現在最新統計出，約19萬多就可以決定國民黨主席是誰。

李正皓進一步說明，全國民黨員大概19萬多，10萬人投票，就可以決定黨主席是誰，如果韓國瑜狀士斷腕直接辭市長，說因為民進黨的壓榨、壓迫、杯葛所以決定辭職，並回頭選國民黨主席，之後再推出一個可行的人選來跟民進黨拚初選，這就是第三套劇本。

對於目前整個狀況會往哪一套劇本走，李正皓表示，不確定，但可以確定的是腳本一就是認真做市長，等待被罷免是最不可能的，大家就拭目以待。