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迎新春必遊　宜蘭蘇澳安永心食館生肖屬鼠遊客免費入館

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▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020農曆春節想好要到哪裡走春了嗎？位於宜蘭蘇澳的觀光工廠–安永心食館，特別舉辦一系列鼠年春節活動，要邀請民眾一起歡慶迎金鼠過好年，春節大年初一至初五天天有活動，有生肖免費入館、商品優惠及特別節目等豐富多元活動，是您春節出遊的好選擇。

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

安永心食館春節營運時間從1/25（初一）至1/29（初五），營業時間9點至17點，歡迎民眾入館一同歡慶新春。

安永心食館春節系列活動如下:

1.金鼠來報喜:
大年初一至初五，生肖屬鼠之遊客，持相關證件享免費入館優待(原票價200元)。

2.呷甜甜 過好年:
大年初一至初五，遊客於安永心食館三樓探索廚房，出示在安永心食館按「讚｣臉書貼文畫面，即兌換奶油雞蛋塔乙份3入（原價88元）。

3.好禮鼠不完:
1/25至2/9於安永心食館禮品店消費滿1,200元（可累計金額），得參加抽獎乙次（但餐飲、特價品及DIY課程不計入） ，獎品抽完為止。

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

4.特別節目一:
大年初二上午10:30及下午14:30各1場雜耍表演，邀請擁有國內外表演豐富經驗、獲得超級盃扯鈴大賽第一名的張竣凱演出，現場將示範各項高難度精彩的雜耍動作，絕對讓您拍手叫好大飽眼福。

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

5.特別節目二:
大年初三早上10:30氣球互動，及下午14:00奇幻魔術表演，邀請曾獲全國魔術大會師冠軍、擁有豐富造型氣球及魔術教學經驗的吳宗勳演出，現場將與客人互動，摺出各項造型的氣球和魔術表演，一定令您嘖嘖稱奇、難以忘懷！

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

▲▼春節遊宜蘭蘇澳安永心食館，生肖屬鼠遊客免費入館，且商品優惠及豐富特別節目等。（圖／安永心食館提供，下同）

相關活動資訊請至安永心食館官方網站（http://www.anyomuseum.com/） 及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/anyomuseum/）查詢。
安永心食館：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段415號

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