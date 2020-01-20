雪隧小貨車違規變換車道　後車閃閃不過追撞...內側道管制半小時

▲▼國道5號北向22.2公里處（雪隧北向）發生追撞意外。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

雪隧撞車！一小貨車違規變換車道，後車閃避不及慘追撞，雪隧北向交通一度暫時管制內側車道通行，幸無人傷亡，事故半小時多排除。

20日上午7時18分許，國道5號北向22.2公里處（雪隧北向），內側車道2部車追撞事故，係因原行駛於外線車道之A車自小貨（黃姓駕駛、54年次），因於雪山隧道內違規由外側變換至內側車道，導致後方自小客（游姓駕駛、74年次）閃避不及而追撞肇事。

事故發生，國九隊勤務中心立即調派蘇澳小隊巡邏車於7時25分抵達處理，通報坪林交控中心派遣交維及事故處理小組人員前往，並暫時管制內側車道通行，事故車輛於7時53分拖離現場，恢復內側車道通行。

國九隊表示，事故所幸雙方駕駛均無受傷，駕駛酒測值均無酒精反應，警方目前已調閱隧道內監視器釐清事故發生原因。後續調查若確認違規行為後，再依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第12款，處罰汽車駕駛新臺幣3千元以上、6千元以下罰鍰。

國九隊呼籲民眾行駛高速公路時應依規定車道行駛勿違反交通規則，養成良好駕駛習慣，行車應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，變換車道時應注意前後方車輛，才能讓這類案件不再發生，以維護用路人行車安全。

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