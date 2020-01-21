▲防「武漢肺炎」入侵，宜縣府召開跨局處整備會議強化防疫動員量能。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防「武漢肺炎」入侵，宜蘭縣政府已邀集醫療、衛生、農政、社政、民政等相關單位，召開「因應武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情」跨局處整備會議，隨時做好整備，掌握疫情，守護縣民平安健康。

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為提升醫療院所因應中國武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變能力，宜蘭縣並在傳染病防治應變醫院的國立陽明大學附設醫院進行「武漢嚴重特殊傳染性肺炎」個案收置演練，演練項目以詢問TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚使）、個人防護裝備穿脫流程及運送病人感染管制動線規劃等為主，以強化醫院員工警覺性及提高整體防疫動員量能。

宜蘭衛生局長徐迺維呼籲，農曆春節將至，提醒國人赴武漢旅遊，應避免接觸呼吸道症狀病患、野生動物及出入傳統市場或醫療院所，並做好個人防護措施。返國後14天內如出現發燒及呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，並應主動告知醫師旅遊及接觸史，以利診斷及治療。

另，目前正處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，因此提醒有呼吸道症狀者應配戴外科口罩，並儘量避免出入公共場所或通風不良的處所。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。民眾如有疑問請撥打防疫諮詢專線9357011，或撥打國內免付費之民眾疫情通報及諮詢專線1922。

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