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反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

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▲盧秀燕對於通過燃氣機組非常不能接受。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕對於中火增設新機組非常不能接受。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保署20日針對台中火力發電廠增設2部燃氣機組一案進行環評大會審查，結果竟然同意台中火力發電廠增設，台中市長盧秀燕表示，完全不能接受，中央這種「只增不減」的做法，完全漠視中部人的心聲，台中市政府表達憤怒以及強烈抗議。

環保署下午召開環評大會，同意台中火力發電廠增設2部燃氣機組，消息一出，盧秀燕表示，完全不能接受，中彰投三縣市都派副首長與會，提出4部燃煤機組除役的主張，竟然只作參考意見，未列入環評審查結論，放任中火現有10部燃煤機組，再加2部燃氣機組，成為全世界最大發電廠，年總排碳量將飆破4千萬噸，嚴重超標，傷害民眾健康甚巨，中央「只增不減」的做法，完全漠視中部人的心聲，台中市政府表達憤怒以及強烈抗議！

請繼續往下閱讀...

市府表示，依據台電計畫，中火將增建2部燃氣複循環機組，2024年、2025年分別提供裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，相當4.7部現有燃煤機組發電量，因此強烈主張增設2部燃氣機組，4部老舊燃煤機組就該汰除，既能維持中火供電量，又能對環境污染的負荷降低，一舉數得，這是中南部民眾殷切期盼。

環保局表示，中火發電已將近30年，對於中台灣環境與民眾健康影響甚巨，如果以中火原有10部機組設置容量，再加上2部燃氣機組， 總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，而且每年總排碳量將超過4千萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，也將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，如果中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

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