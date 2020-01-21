醫院「2號床」連走2人！她落淚握緊病父手：我在　護理師翻床後續曝

▲原PO說，她幫父親選了靠門的1號床。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享父親因病住院時，隔壁2號床連走了兩名病患，後來看到護理師「快速地整理2號床，拿走枕頭，整個床翻起來。」對此，有醫護人員透露，如果患者太密集走，「我們還會在床下面放一支掃把。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，父親2013年住院；那時護理師帶她到6人病房選床位，剩1號床與2號床，「在強烈的第六感作祟下，我選擇靠門的1號床」，安排好住院一切後不久，隔壁2號床也住了與他們當鄰居的一名阿伯。

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原PO指出，她在阿伯入住沒幾天的某天早上吃韭菜盒時，聽到阿伯忽然劇烈咳嗽，並嚴重喘不過氣，她意識到不對，連忙衝過去幫按「紅色鈕」；醫護人員隨後推了儀器進來，立刻請她出去。

「當我再回病房後，2號床的阿北已經不在了，空蕩的好似剛剛什麼都沒發生過，但這種氛圍詭異又壓抑的令人不舒服。」原PO表示，過沒兩天，換另一名阿叔睡在2號床，「阿叔說他應感冒有點肺炎之類而住院，醫生說住院觀察7天，沒什麼大礙就可出院。」

▼原PO表示，醫院真的會翻床。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

原PO說，但阿叔住不到4天病情快速惡化，再次情形又發生 ，醫護人員來了，「我再次先被請出去，當回來的時候，我盯著2號空空病床，湧出了淚水。我望向我父親，他緊張到緊握住我手，我對他說『我在』。」

原PO指出，正當她在安撫父親的情緒時；護理師進來快速地整理2號床，拿走枕頭，整個床翻起來，「嗯，我知道那意思了，更加注意父親病情。」她回憶，幾天後，第三位2號床鄰居是一位罹癌第二、三期的老阿伯，「我們比老阿北先出院」，醫院真的會翻床。

對此，有醫護人員透露，「會翻床，如果太密集走，我們還會在床下面放一支掃把，也會轉床。」有人則好奇翻床是什麼意思？有網友回應，「驅逐壞氣場，壞的翻過去，好的轉進來。」

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