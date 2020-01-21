迎戰武漢肺炎　香港擴大監測所有曾到訪湖北或大陸醫院人士

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，香港食物及衞生局局長陳肇始20日表示，將對武漢來港航班實施旅客健康申報表制度，並加強公立醫院應變措施，將擴大監測範圍至所有曾到訪湖北或大陸醫院的人士，並由隔日起要求所有由武漢乘坐飛機來港的旅客填寫和提交健康申報表。

根據香港政府新聞網，陳肇始當日連同衞生署、衞生防護中心和醫院管理局代表召開記者會時表示，衞生防護中心正密切監察韓國首宗確診病例，個案涉及一名來自武漢的35歲女病人，她日前抵達韓國時發燒，檢測證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

陳肇始指出，隨着武漢發現多宗感染個案，以及北京、深圳和其他亞洲國家相繼出現確診病例，香港隨時可能出現第一宗確診個案，當局不能掉以輕心，必須作出最嚴謹和最充足準備，有效監測懷疑個案、隔離確診個案，並檢疫可能被傳染的人士，減低社區傳播和爆發機會。

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／翻攝自微博）

該方當天早上與相關部門、單位和專家召開緊急會議，商討最新策略，行政長官林鄭月娥在會上聽取匯報。行政長官表明，特區政府會繼續按迅速應變、嚴陣以待和公開透明三大原則，採取應對措施。

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至目前，大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的已有218例。大陸國家衛生健康委員會今（21）日公告，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎，納入與SARS同級的法定傳染病「乙類管理」，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

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