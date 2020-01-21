判斷武漢肺炎「關鍵3症狀」！預防感染「5小動作」平安過年

▲武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎已擴散至大陸其他省，廣東省累計14宗、深圳8宗、珠海3宗，北京5例、上海2例，武漢市健委21日凌晨4點公告指出，目前該市累計已達198例，大陸全境累計報告219例。另外，疑似病例包含四川、雲南、廣西、山東等地；日本、南韓及泰國也出現確診病例。那麼，關於新型冠狀病毒感染的肺炎，想知道的看過來。

新型冠狀病毒感染的肺炎臨床表現有哪些？

患者主要臨床表現為發燒、乏力，呼吸道症狀以乾咳為主，並逐漸出現呼吸困難，嚴重者表現為急性呼吸窘迫綜合症、敗血症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分患者起病症狀輕微，可無發燒。

多數患者為中輕症，預後良好，少數患者病情危重，甚至死亡。

如果出現早期臨床表現，是否意味著自己被感染了？什麼情況下需要就醫？

如出現發燒、乏力、乾咳表現，並不意味著已經被感染了。

但如果出現發燒（腋下體溫≥37.3℃）、咳嗽、氣促等急性呼吸道感染症狀，且有武漢旅行或居住史，或發病前14天內曾接觸過來自武漢的發燒伴呼吸道症狀的患者，或出現小範圍聚集性發病，應到當地指定醫療機構進行檢查、診治。

▲民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

去醫院就醫需要注意什麼？

就醫時，應如實詳細講述患病情況和就醫過程，尤其是應告知醫生近期的武漢旅行和居住史、肺炎患者或疑似患者的接觸史、動物接觸史等。特別應注意的是，診療過程中應全程佩戴口罩，以保護自己和他人。

什麼是密切接觸者？

與發病病例（疑似和確診病例）有如下接觸情形之一者屬於密切接觸者：（1）與病例共同居住、學習、工作或其他有密切接觸的人員；（2）診療、護理、探視病例時未採取有效防護措施的醫護人員、家屬或其他與病例有類似近距離接觸的人員；（3）病例同病室的其他患者及其陪護人員；（4）與病例乘坐同一交通工具並有近距離接觸人員；（5）現場調查人員調查經評估認為符合條件的人員。

為什麼密切接觸者要醫學觀察14天？

目前對密切接觸者採取較為嚴格的醫學觀察等預防性公共衛生措施十分必要，這是一種對公眾健康安全負責任的態度，也是國際社會通行的做法。參考其他冠狀病毒所致疾病潛伏期、此次新型冠狀病毒病例相關資訊和當前防控實際，將密切接觸者醫學觀察期定為14天，並對密切接觸者進行居家醫學觀察。

▲武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

公眾如何預防新型冠狀病毒感染的肺炎？

（1）保持手部衛生。咳嗽、飯前便後、接觸或處理動物排泄物後，要用流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。

（2）保持室內空氣的流通。避免到封閉、空氣不流通的公眾場所和人多集中地方，必要時請佩戴口罩。咳嗽和打噴嚏時使用紙巾或屈肘遮掩口鼻，防止飛沫傳播。

（3）醫院就診或陪護就醫時，一定要佩戴好合適的口罩。

（4）良好安全飲食習慣，處理生食和熟食的切菜板及刀具要分開，做飯時徹底煮熟肉類和蛋類。

（5）儘量避免在未加防護的情況下接觸野生或養殖動物。

近期去過武漢，回到居住地後要注意什麼？如出現臨床症狀，是否要做新型冠狀病毒感染的肺炎相關檢查？

回到居住地之後，可在2周內注意加強身體防護，關注自身身體狀態。如果接到疾病管制、醫療部門通知，需要接受居家醫學觀察，不要恐慌，不要上班，不要隨便外出，做好自我身體狀況觀察，定期接受社區醫生的隨訪。如果出現發燒（腋下體溫≥37.3℃）、咳嗽、氣促等急性呼吸道感染早期臨床症狀，請及時到當地指定醫療機構進行檢查、診治。

►我沒有遲到，是時間遲到了！