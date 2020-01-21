　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆「2武漢肺炎疑似案例」！新竹馬偕出面說明…「關鍵3指標」若全中將被隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹馬偕醫院貼出公告，急診出現疑似武漢肺炎案例！有網友拍下照片並上傳臉書社團「爆料公社」，引發外界關注。院方稍早出面說明，表示院內出現2起疑似案例，第一例為47歲女性已收入負壓隔離病房治療中，病情穩定，另名則是21日前來就診的44歲男子，目前仍在檢查中。

▲▼新竹馬偕醫院說明情況。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹馬偕醫院出面說明情況。（圖／記者陳凱力攝）

請繼續往下閱讀...

據了解，該名疑似罹患武漢病毒的台商，目前已移至隔離病房隔離治療，由於檢體已送往疾病管制署化驗，目前尚未有確診報告，而院方經開會討論後統一對外說明。

新竹馬偕醫院副院長陳重助說明，病人住院後病情穩定，21日上午症狀明顯改善，由於有旅遊史，也有肺炎，基於這種情形下，尤其在病理學定義上，院方通報為武漢肺炎疑似案例，先收治於隔離病房內。

▲▼ 新竹馬偕醫院出現武漢肺炎疑似案例，院方出面說明 。（圖／記者陳凱力攝）

▲院方表示，第一起疑似案例入院後病情穩定。（圖／記者陳凱力攝）

新竹馬偕醫院進一步說明，院內第一例疑似案例為一名47歲女性，1月13、14日有去過武漢，15日返台，返台後都在家裡休息，19日出現發燒咳嗽症狀，20日前往新竹馬偕就診，院方診斷後隨即收入負壓隔離病房，檢體也以專人專車送至台北疾病管制署；至於第二例為一名44歲男子，由於21日上午才至馬偕就診，目前仍在進行檢查，待檢查完畢後將被送往隔離病房。

▲▼ 新竹馬偕醫院，疑似武漢肺炎。（圖／記者陳凱力攝）

▲第一起疑似武漢肺炎案例已被收入負壓隔離病房內觀察治療。（圖／記者陳凱力攝）

院方指出，病患若符合3項指標，將被以「疑似病例」處理，包括「到過疫區」、「有上呼吸道感染」、「發燒」。院方也提到，有關肺炎不一定是從武漢來的，目前在中國大陸的北京、廣州地區都已經有了，從20日起在疾管局的定義裡面，只要是中國大陸來的肺炎，都會被高度懷疑是武漢肺炎，都會進行隔離觀察處置，也提醒民眾，除了武漢肺炎外，也要注意流感問題，平常戴好口罩、注重自我健康管理。

▲▼ 新竹馬偕醫院出現武漢肺炎疑似案例，院方出面說明 。（圖／記者陳凱力攝）

▲院方曝「3指標」全中將被隔離治療 。（圖／記者陳凱力攝）

另外，由於2疑似案例尚未確診為武漢肺炎，為避免造成民眾恐慌，新竹馬偕醫院張貼的公告已於21日上午7時30分左右撤下。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署說明最
一張圖看春假天氣！除夕前陽光露臉　初一開始變天
馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節防堵武漢肺炎侵台　林佳龍：機場、港口檢疫警戒即起全面升級

過年去哪走春　教育部推「科教館、海科館、科博館、科工館」50常設展

一張圖看春假天氣！小年夜29°C最溫暖　初一開始又變濕涼

初三、初四最冷！初二起全台有雨　氣象局：玉山、合歡山降雪機率高

外送員不滿減薪「怒氣波及無辜顧客」！一張照網罵翻：降薪合理...同行也搖頭

國道運將拒超載！大媽狂嘴「不知道變通」　自私下場超悲劇...萬人力挺

「駁二小夜埕」走春啟動！打造銀河街道、200攤位最狂太空市集

沒明星架子！「最美魚販」阿澎回彰化幫忙賣魚剝蝦　給媽媽紅包10萬起跳

春節返鄉潮明午後登場！雙鐵「最塞時段」曝　林佳龍：運量比去年增1成

棒球少年慘挨觸身球擊腹部　忍痛撐4天…就醫竟是「脾臟大爆血」

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

春節防堵武漢肺炎侵台　林佳龍：機場、港口檢疫警戒即起全面升級

過年去哪走春　教育部推「科教館、海科館、科博館、科工館」50常設展

一張圖看春假天氣！小年夜29°C最溫暖　初一開始又變濕涼

初三、初四最冷！初二起全台有雨　氣象局：玉山、合歡山降雪機率高

外送員不滿減薪「怒氣波及無辜顧客」！一張照網罵翻：降薪合理...同行也搖頭

國道運將拒超載！大媽狂嘴「不知道變通」　自私下場超悲劇...萬人力挺

「駁二小夜埕」走春啟動！打造銀河街道、200攤位最狂太空市集

沒明星架子！「最美魚販」阿澎回彰化幫忙賣魚剝蝦　給媽媽紅包10萬起跳

春節返鄉潮明午後登場！雙鐵「最塞時段」曝　林佳龍：運量比去年增1成

棒球少年慘挨觸身球擊腹部　忍痛撐4天…就醫竟是「脾臟大爆血」

駕照用換的！聯結車要下交流道　才打方向燈就右切…休旅車慘變夾心鐵餅

LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署下午2點說明

李牮斯／中美金融貨幣戰將升溫　台灣預備好了嗎？

拍戲睡過頭...反被導演惡整　王思佳爆料新人被消失演藝圈原因

防武漢肺炎搶買N95　醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！

出社會後「上下班+通勤」睡眠時間變少！網有感：很想租房或買車…

2020過年走春桃園景點推薦　來香草的故鄉千郁休閒農場

24小時都吃得到　彰化市藉肉形石展出行銷15家爌肉飯名店

哈登三分17投1中追平自己史上最鐵　靠罰球29分仍敗

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

韓粉嗆拒買！200杯光復高雄免費珍奶換店家　50嵐回應了

今晨8.3度　吳德榮曝下波過年冷空氣：挑戰入冬最強

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

恢復2年徵兵制誰會反對　網解析這點要先改

爆2武漢肺炎疑似案例！新竹馬偕出面說明

春節天氣一張圖3變天！全台雨6天

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

桃園新打卡點「Q萌文具」超吸睛

更多熱門

相關新聞

廣東當局籲民眾春節「食品安全放第一」

廣東當局籲民眾春節「食品安全放第一」

武漢肺炎疫情延燒，隨著春節接近，廣東當局21日發表的春節消費提示中提到，「食品安全放第一，野生生冷莫貪食」，也提醒消費者，冬春季節易發呼吸道傳染疾病，消費者盡量不選擇遊客太多、過於熱門的旅遊線路，也盡量不到空間狹小、人流密集的景點遊玩。

中共政法委：瞞報疫情「將被釘上恥辱柱」

中共政法委：瞞報疫情「將被釘上恥辱柱」

武漢飛澳門航班　乘客輪流量體溫

武漢飛澳門航班　乘客輪流量體溫

蘇貞昌提醒：就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

蘇貞昌提醒：就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

澳洲布里斯本1男出現疑似武漢肺炎症狀

澳洲布里斯本1男出現疑似武漢肺炎症狀

關鍵字：

武漢肺炎新竹馬偕疑似案例

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

不要Google搜尋這7個關鍵字

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面