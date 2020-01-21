爆「2武漢肺炎疑似案例」！新竹馬偕出面說明…「關鍵3指標」若全中將被隔離

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹馬偕醫院貼出公告，急診出現疑似武漢肺炎案例！有網友拍下照片並上傳臉書社團「爆料公社」，引發外界關注。院方稍早出面說明，表示院內出現2起疑似案例，第一例為47歲女性已收入負壓隔離病房治療中，病情穩定，另名則是21日前來就診的44歲男子，目前仍在檢查中。

▲新竹馬偕醫院出面說明情況。（圖／記者陳凱力攝）

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據了解，該名疑似罹患武漢病毒的台商，目前已移至隔離病房隔離治療，由於檢體已送往疾病管制署化驗，目前尚未有確診報告，而院方經開會討論後統一對外說明。

新竹馬偕醫院副院長陳重助說明，病人住院後病情穩定，21日上午症狀明顯改善，由於有旅遊史，也有肺炎，基於這種情形下，尤其在病理學定義上，院方通報為武漢肺炎疑似案例，先收治於隔離病房內。

▲院方表示，第一起疑似案例入院後病情穩定。（圖／記者陳凱力攝）

新竹馬偕醫院進一步說明，院內第一例疑似案例為一名47歲女性，1月13、14日有去過武漢，15日返台，返台後都在家裡休息，19日出現發燒咳嗽症狀，20日前往新竹馬偕就診，院方診斷後隨即收入負壓隔離病房，檢體也以專人專車送至台北疾病管制署；至於第二例為一名44歲男子，由於21日上午才至馬偕就診，目前仍在進行檢查，待檢查完畢後將被送往隔離病房。

▲第一起疑似武漢肺炎案例已被收入負壓隔離病房內觀察治療。（圖／記者陳凱力攝）

院方指出，病患若符合3項指標，將被以「疑似病例」處理，包括「到過疫區」、「有上呼吸道感染」、「發燒」。院方也提到，有關肺炎不一定是從武漢來的，目前在中國大陸的北京、廣州地區都已經有了，從20日起在疾管局的定義裡面，只要是中國大陸來的肺炎，都會被高度懷疑是武漢肺炎，都會進行隔離觀察處置，也提醒民眾，除了武漢肺炎外，也要注意流感問題，平常戴好口罩、注重自我健康管理。

▲院方曝「3指標」全中將被隔離治療 。（圖／記者陳凱力攝）

另外，由於2疑似案例尚未確診為武漢肺炎，為避免造成民眾恐慌，新竹馬偕醫院張貼的公告已於21日上午7時30分左右撤下。

我沒有遲到，是時間遲到了！