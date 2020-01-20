武漢肺炎...大陸確診218例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

▲大陸境內確診肺炎的有218例。（圖／翻攝自微博）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎的疫情持續擴大，亞洲多地都出現感染個案。目前，截至20日晚間6點，大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的有217例，其中包含武漢市的198例、北京市5例及廣東省的14例。不過，據上海市衛健委官方微博消息，1月20日晚，國家衛生健康委確認上海市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，即大陸境內確診病例增加至218例。對此，大陸國家主席習近平提重點指示，國務院總理李克強也作出批示。

綜合陸媒報導，大陸境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例共有224例，其中疑似病例共有7例。目前，亞洲連日本、泰國及韓國都有感染個案。

疫情進一步擴散後，大陸國家主席習近平20日作出重要指示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。「目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。」

習近平呼籲各部門要把人民群眾的「生命安全」和「身體健康」放在第一位，同時制定周密方案，組織各方力量展開防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。「要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。」此外，他強調，要及時發布疫情訊息，深化國際合作，並加強輿論引導、有關政策措施宣傳解讀工作，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

大陸國務院總理李克強也作出批示，他要求各部門要以對「人民群眾健康高度負責的態度，完善應對方案，全力以赴做好防控工作，若時『早發現、早報告、早隔離、早治療』和集中救治措施。」

李克強又稱，加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理，及時客觀發布疫情和防控工作訊息，科學宣傳疫情防護知識。「做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。」

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