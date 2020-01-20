武漢肺炎病例暴增！習近平提重要指示：堅決遏制疫情蔓延

▲大陸國家主席習近平對新肺炎疫情作出重要指示。（圖／翻攝自觀察者網）



記者邱茀濱／綜合報導

日前爆發的武漢肺炎疫情，根據最新資訊，武漢週末兩日新增136例確定病例，北京、深圳也確定當地首例，疫情持續擴大。大陸國家主席習近平20日強調，要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

據《央視新聞》報導，習近平20日對「新型冠狀病毒」感染的肺炎疫情作出2點重要指示，他強調要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」，並把人民群眾的「身體健康」及「生命安全」放在第一位。

另一方面，大陸國務院總理李克強20日主持國務院常務會議時，也對疫情做出指示，他要求各部門要進一步部署「新型冠狀病毒」感染的肺炎疫情防控工作，並要有力有效遏制疫情。

▲習近平。（圖／CCTV+授權提供）。

2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷向外擴散，亞洲多地出現感染個案。陸外交部發言人耿爽20日也對疫情作出回應，「我想強調指出的是，疫情發生以來，中方本著嚴肅、認真、專業的態度，予以積極的診治，制定嚴密的防控方案，全力救治患者，做好密切接觸的管理，深入開展流行病學調查，對外及時發佈疫情防治有關資訊，並且積極開展防病知識的宣傳。」

耿爽接著指出，與此同時，中方本著負責任的態度，及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及港臺地區通報疫情資訊，並保持密切溝通，「我們第一時間向世界衛生組織分享了新型冠狀病毒的基因序列資訊。在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙多邊管道與各方保持密切溝通，加強合作。」

耿爽最後表示，「如果其他國家也發現相關的疑似輸入性病例，我們歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進嚴防嚴控。我們將同各方一道攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。」

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