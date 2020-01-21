青島發現1例疑似武漢肺炎！上海新增至第2例...35歲男隔離後體溫正常

▲武漢肺炎持續擴散到大陸各省分及外國。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，目前確診共有218病例，且在武漢當地已有4名死亡病例。山東省衛健委今日通報，青島市發現1名疑似感染新型冠狀病毒的病例，目前正在醫院隔離治療。此外，上海又新增了一宗確診個案，患者為35歲男性，隔離後體溫漸漸恢復正常。

據山東省衛健委通報，一名來自武漢的患者昨（20）日進行核酸檢測，結果呈陽性，疑似感染新型肺炎；目前，該名患者正在定點醫院接受隔離治療，其密切接觸者已被安排接受醫學觀察。

此外，繼北京、深圳日前淪陷後，上海也確診出第1宗病例。據星島日報報導，武漢新型肺炎疫情持續擴散，上海今日又新增一例感染個案，共累計2例確診個案、4宗疑似個案。

根據央視報導，上海最新一宗確診個案的患者為35歲男性，他在8日晚曾前往武漢，不過，11日返回上海後，卻出現發熱、咳嗽、流鼻水等症狀，直到16日被確診後進入醫院隔離治療。經專家評估確認，該病例為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。據悉，該名男子目前體溫已正常，情況漸漸穩定。

▲上海日前爆出已有第2宗武漢肺炎病例。（圖／翻攝微博：健康上海12320 ）

據了解，武漢肺炎已擴散至大陸其他省分，廣東省累計14宗、深圳8宗、珠海3宗，北京5例、上海2例。武漢市健委21日公告，目前該市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。另外，疑似病例包含四川、雲南、廣西、山東等地；日本、韓國及泰國也出現確診病例。

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