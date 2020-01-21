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江蘇人闖舊金山好自由！　重建「華人彩虹聯盟」：讓周圍的人過更好

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▲▼華人同志聯盟。（圖／翻攝自臉書「Chinese Rainbow Network - CRN」）

▲華人彩虹聯盟參與美國「驕傲月」遊行。（圖／翻攝自臉書「Chinese Rainbow Network - CRN」）

記者張靖榕／綜合報導

一對一起生活在舊金山灣區的華人同志伴侶，分享自己從中國到美國後相識的過程，他們一起在全美LGBT核心地帶生活，並融入當地「見怪不怪，其怪自敗」的日常中。今年32歲的邵帥表示，生活在這麼多元化的地方，每個人以自己最舒服的狀態生活，「你能感覺到一種，發自內心的自由。」

《鳳凰衛視》節目「生活在別處」報導，32歲的邵帥出生在江蘇鎮江，10年前到亞特蘭大（Atlanta）攻讀碩士班，並在一次友人介紹下，透過臉書（Facebook）和張欣認識，交往後便一起生活在舊金山聖荷西（San Jose）。不過兩人並非因生活在全美風氣最自由開放的地方而滿足，邵帥更想透過重建組織「華人彩虹聯盟」（Chinese Rainbow Network，CRN），讓周圍的人過得更好。

兒女出櫃衝擊爸媽傳統價值觀的案例很多，而邵帥不只成功靠耐心讓媽媽接受，如今在美國也成為華人同志圈一顆閃亮的星。邵帥說現在他和同志圈的友人會固定時間集會，如每年6月美國關懷LGBT群體的「驕傲月」，「你能看到所有人走在隊伍中，對彼此致以微笑，那種感覺是非常感動人的。」

邵帥表示，小時候被爸媽發現自己喜歡男生，聽到他們說要靠電擊治療把自己「治好」，而當時也沒有很肯定自己的性向，所以果斷地回答「不是同性戀」。之後爸爸離開，媽媽經過一段時間的陣痛期才接受，現在他和媽媽美國、中國分隔兩地，固定都會打電話，也會聽到媽媽主動稱讚張欣挑禮物的眼光。

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