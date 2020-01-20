快訊／郝龍斌宣布參選黨主席：推卸共同責任的懦弱行為

記者鄒鎮宇／台北報導

國民黨2020大敗，前黨主席吳敦義請辭下台後，接任黨主席的位置便成為關注焦點，其中前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都成為熱門人選。對此前台北市長郝龍斌20日晚間發布聲明，確定角逐國民黨主席一職。

▲前台北市長郝龍斌宣布參選國民黨主席。（圖／記者李毓康攝）



郝龍斌參選中國國民黨主席聲明如下：

同志們，沮喪、失望、憤怒、互嗆不會使我們站起來！ 此刻起，唯有堅定不移，深切互省、互信、互助。才可以再造典範，昂仰前行！

未來黨的生存發展是最高指導原則，沒有框架問題，沒有邊際問題！

面對當前困境，我心無懸念，全心為黨！

從政的人常被批評「吃碗內，看碗外」我不但絲毫沒有這個念頭，「更直白地說，國民黨連碗都沒有了，還要算計甚麼？」

我保證拋開任何個人政治規劃，在未來這一年以「兩個全心」。

一、 全心協助黨渡過此一空前危機。我們要有面對分歧，解決分歧，超越分歧，的勇氣。從撼動內心，感動人心，把全黨真心團結起來。

二、 全心尋找輔佐國民黨中興之主。並培養年輕接班梯隊。

我堅信純粹無私，一定可以走出風暴。我堅信純粹無私，一定可以找出經得起試煉的新領袖。

如果我擔任黨主席，關於黨的改造我一定會拋開既有的框架，以黨的生存發展為最高原則。

我對黨的改造有下列「三個必須」：

一、 黨的改造必須與民意脈動完全契合。 因此，我宣示： a.未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。至於法定比例，我當選後即刻提出，並經黨內程序落實。 b.成立黨籍行政首長聯席會報。強化橫向聯繫，並對全國性公共議題提出共同主張，強化對民眾宣示的力量。 黨主席率同黨務一級主管參與會報，並共同學習。 c.力聘主導全國性重大議題的社會菁英參與黨務工作。如能源、環保、兩性平權等等。

二、 黨的改造必須具體落實世代交替。 a.我保證未來40歲以下具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。 讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹。 b.聘用40歲以下的一級黨務幹部，比例無上限。 c.黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。從政血輪生生不息。

三、 黨的改造必須有符合國際局勢及國內民意的全新路線，尤其在兩岸關係上面。國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。

而國民黨的兩岸主張，必須進行黨內對話、討論、辯論，形成新的共識。

同志們，不要再尋找「戰犯」。尋找戰犯是你我內心深處，推卸共同責任的懦弱行為。

同志們，不必氣餒，只要射中阿基里斯腱，再強的巨人也會倒下。

郝龍斌

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