春節天氣出爐！一張圖看「三階段變天」　初一起全台濕涼雨6天

▲逐日溫暖！春節三階段變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

春節天氣出爐！中央氣象局表示，除夕前日漸溫暖，各地高溫回升明顯，可到25度以上，南部甚至不排除上看28度以上；「初一鋒面近、初二北風起、初三雲雨區東移」，25日（周五）初一起東北季風開始增強變天，北東地區降雨機率增高，且水氣預計將持續至30日（下周四）整體感受較偏濕涼。

氣象局預報，21日白天起冷氣團減弱，環境轉為偏東風，僅剩東半部偶雲多有局部短暫雨，其他多雲到晴，各地高溫回升明顯，北部、東北部預計可到23至25度，花東約24至26度，中南部更高約25至27度，南部局部地區甚至不排除上看28度以上，氣溫明顯回升。

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▲初一起全台濕涼，雨6天到開工。（圖／NCDR、中央氣象局）



25至27日大年初一至初三，將在變天中迎接鼠年。氣象局表示，水氣自初一起明顯增加，全台雲量增多，尤其迎風面東半部、北部有短暫雨，初二東北季風再增強，北部、東北部水氣又更增加，感受上明顯偏濕涼，中南部也有降雨的機會。

氣象局預估，這波變天將持續6天，一直到30日台灣附近水氣仍偏多，東北季風影響趨勢持續，北部、東半部天氣持續偏涼有短暫雨，其他地區雲量偏多也有零星降雨，整體感受較濕涼。

天氣風險公司也分析，今年春節天氣有三個階段「前暖晴、後濕涼、收假寒」。除夕、初一白天前各地暖熱、天氣穩定；初二隨著鋒面接近，各地天氣明顯轉變；初二到初四全台都有降雨機會，甚至有機會敲響春雷，高山也有機會降雪；初五乾冷空氣南下，持續到開工。

●周二至除夕：

台灣附近偏南風，各地天氣多雲到晴，溫度逐漸回升，北部高溫約在24-25度，中南部可達26-28度。西半部局部空曠地區夜間至隔日清晨輻射冷卻作用明顯，溫度偏低；風速微弱，加上背風渦旋江中南部空氣污染物往北傳送，雖然有好天氣，但空氣品質不佳。

●初一：

晚間鋒面靠近台灣，北部轉短暫陣雨天氣，西半部清晨仍有霧，其他地方高溫稍降。

●初二：

鋒面滯留於華南沿海至台灣附近，配合南來水氣影響，各地雲量偏多，天氣較不穩定，全台各地皆有短暫陣雨機會，北部溫度偏涼，中南部溫度舒適。

●初三、初四：

水氣偏多、配合鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，北部、中部局部地區有較大雨勢發生機會；因降雨偏多，各地溫度下降，北部中部偏涼，南部花東溫度仍較舒適。

●初五、開工日：

乾空氣逐漸移入，各地雨勢趨緩，迎風面基隆北海岸仍有零星短暫陣雨；冷空氣持續影響，北部、中部空曠地區低溫12-14度，中北部高山區域有出現雨雪或結冰現象發生機會。

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