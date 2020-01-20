「我沒牽掛了」男無視保護令闖女友家　勒頸逼嘿咻被起訴

▲桃園檢方將仍在保護令期間對女友勒頸並強制性交高姓男子提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

新北市44歲高姓男子無視法院核發保護令，竟在2019年8月保護令期間內，潛入前女友住處爬上床要求復合，在女友反對下竟以雙手勒頸及「父母不要我了，我也沒什麼牽掛了」等言語恐嚇，被害人受迫下只得佯稱可以重新和好並同床共眠，這才讓高男鬆手，但高男卻在隔日清晨不顧被害人手推「不要」強行性侵得逞，桃園地檢署20日依殺人未遂、加重強制性交等罪將高男提起公訴。

檢方調查，高姓男子在2019年4月間因對女友動粗，女友向警方申請保護令，經桃園地院核發8個月的保護令，但同年8月22日晚間仍在保護令有效期間，高男潛入女友住處等其返家就寢後，悄悄爬上床要求復合，女友嚇得欲報警但高男竟掐住其脖子恐嚇，「反正小孩都已交代給前妻、父母也不要我了，我也沒什麼牽掛了」等語，女友面臨死亡威脅，遂虛與委蛇佯稱可以和好，並請高男原諒這才讓高男鬆手，2人於是同床共眠，女友便裝睡想待高男睡著後再伺機逃離。

沒想到，女友不敵睡意睡到隔日清晨5時許，2人轉醒，高男要求和她做愛，她一度抗拒並手推喊不要，但顧忌若不同意恐遭勒頸殺害，不敢再行反抗，待高男完事離去後，女友即報警究辦。高男坦承犯行。

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