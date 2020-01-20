吉卜力迷注意！Netflix二月起將上線21部經典電影

▲21 部吉卜力工作室經典作品將於Netflix平台上線。（圖／Netflix提供）

記者邱倢芯／台北報導

影音串流大廠Netflix 今 (20) 日宣布，將於平台上架日本動畫界泰斗「吉卜力工作室」旗下作品（美國、加拿大、日本地區除外），自2月1日起陸續於全球上線共計21部吉卜力經典電影。

值得注意的是，為了配合全球發行，這21部吉卜力經典電影將會添上28種字幕及20種配音。無論是亞洲、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲的影迷們，都可以用自己熟悉的語言，回味這些備受喜愛的經典之作，包括曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片的《神隱少女》，或是《魔法公主》、《借物少女艾莉緹》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《輝耀姬物語》等。

吉卜力工作室作品於Netflix的上線時程：

• 2020年2月1日：

《天空之城(1986)》、《龍貓》(1988)、《魔女宅急便》(1989)、《兒時的點點滴滴》(1991)、《紅豬》(1992)、《海潮之聲》(1993)、《地海戰記》(2006)

• 2020年3月1日：

《風之谷》 (1984)、《魔法公主》 (1997)、《隔壁的山田君》 (1999)、《神隱少女》 (2001)、《貓的報恩》 (2002)、《借物少女艾莉緹》 (2010)、《輝耀姬物語》 (2013)

• 2020年4月1日：

《平成狸合戰》 (1994)、《心之谷》(1995)、 《霍爾的移動城堡》、 (2004)、《崖上的波妞》 (2008)、《來自紅花坂》 (2011)、《風起》 (2013)、《回憶中的瑪妮》 (2014)