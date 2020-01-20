投票噴靈感！他做「政黨票毛巾」送友：來擼腋下　爆紅開賣...工廠驚第二刷了

▲這麼長不做毛巾太可惜了XDD。（圖／張哲瑜授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

2020大選已過，卻意外迸出爆笑彩蛋。設計師小張之前在投票時，突然靈感乍現，覺得這長長一張政黨票，做成毛巾再適合不過了，於是付諸行動並將成品分送給好友；沒想到創意點子在網上爆紅，不僅應眾人敲碗開賣，短短兩天時間訂單已破百。

這回在19黨較勁之下，不分區政黨票以76.5公分，創下史上最長紀錄，除了讓選務人員作業稍加辛苦外，竟也激盪出另類商機。

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▲本來只想送朋友，結果爆紅開賣。（圖／張哲瑜授權引用）

「今晚你想用哪一黨擼腋下？」29歲設計師小張幽默說道，從他領到政黨票的那瞬間，就覺得這玩意是生來做毛巾的料，於是真的請工廠做出成品，再送給親朋好友們；同時，他亦在網上分享搏君一笑，沒料到獲得超熱烈迴響，最後也應廣大要求開單販售。

▲連彩色版都有了。（圖／張哲瑜授權引用）

「真假？居然這麼多人想要這麼智X的東西。」起初，小張跟工廠下訂單時，對方還抱持懷疑態度，認為這種東西怎麼會有人想要，甚至覺得當禮物都失禮；然而爆紅程度真的不容小覷，他也不禁笑虧，「工廠應該沒想到這種鬼東西可以第二刷！」

說到這款「2020超長政黨票運動毛巾」，其長度100公分、寬25公分，材質為75%聚酯纖維及25%耐綸，除了吸汗速乾外，也飽含台灣價值。值得一提的是，在設計師王柏欣的協助下，出現了彩色版本，而小張也承諾，「在此前（1/19下午2點）訂購的用戶也不用擔心，直接給你升到彩版升好升滿。」

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▼既實用也值得收藏阿。（圖／張哲瑜授權引用）