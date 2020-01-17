薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤　料選後美將持續對台軍售

▲美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者錢玉紘／綜合報導



台灣總統大選剛落幕，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在16日發表看法，他提到，之後中方對台的策略可能不會有甚麼大幅改變，而北京不願與總統蔡英文坐下來談，是個錯誤，他也相信，美方日後會持續對台軍售。

《聯合報》報導，薛瑞福16日出席一場在華府的台灣選後影響研討會，會中他提到，中方可能不會大幅改變對台策略，台灣仍可能面臨邦交國被奪走或是軍事演習等壓力，而北京手上似乎也沒有太多靈活的工具可運用。他也提到，北京不與台灣總統蔡英文坐下來談，是個錯誤。

談到台灣未來在國際上的處境，薛瑞福認為，目前台灣很難有意義的參與國際組織，但也可以發揮創意，創造不同的國際空間，例如世界上大約有20位民選的女性領導人，何不召開會議或設立一國際組織，以創造國際空間？

會中薛瑞福也指出，帛琉和馬紹爾群島等國家仍與台灣維持外交關係，但同樣也受到台自中國的壓力。而台灣面臨中國強大的軍事威脅壓力，美方希望台灣在防務方面做出正確投資，也希望台灣至少能堅持保持現狀和事實獨立（de facto independence），應對挑戰。



薛瑞福還說，「2049計畫」與美台商會共同研究後發現，幾次美國對台軍售後，兩岸關係事實上有改善，甚至有所突破，例如1992年美售台戰機後幾個月，便舉行「辜汪會談」。美方對台軍售與安全協助並非促進任一政黨的政治主張，而是創造一種讓台灣有信心上談判桌的環境，而他相信，美方會持續這麼對台軍售。