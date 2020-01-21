珠海一家三口染肺炎！7旬老父母「從武漢搭高鐵」探望女兒傳染





▲武漢衛生部門先前通報死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，珠海市衛生健康局在20日晚間表示，國家衛生健康委珠海有3例確診病例，患者為一家三口，分別是78歲的父親、76歲的母親和49歲的女兒。父母親曾造訪過武漢，並搭高鐵前往珠海探望女兒。

據瞭解，這對父母親在11日從武漢乘坐高鐵到珠海探望女兒，15日父親身體不適就醫，17日出補診斷是感染了新型冠狀病毒，轉送到中大五院隔離治療，接著母親與女兒先後出現發熱等症狀18日由醫學觀察轉隔離治療。目前3名患者病情穩定。

國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山表示，目前新型肺炎有三個特點，第一是95%以上都跟武漢有關係，可能去過武漢或從武漢來，第二個特點就是目前已經證實了有「人傳人」，這已經發生在廣東和武漢兩個地區，第三個特點就是證實了有醫務人員的感染，目前已有15人。

鐘南山指出，由於接下來是春運期間，疫情可能再擴大，鐘南山建議民眾，這段期間盡量不要碰竹鼠、獾這類的「野味」、如無必要，近期不要去武漢、發燒要及時就醫、另外，普通的口罩就能起到阻止飛沫傳播的作用，該戴就要戴。

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武漢市衛生健康委員會在21日淩晨4點多通報，確定又多一起因肺炎死亡的病例，該病患為89歲的老翁，於13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院救治，19日晚間11點39分搶救無效死亡。目前武漢市累積新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例，有15名醫護人員被感染。

