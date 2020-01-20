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韓聯社：南韓確認第一名武漢肺炎患者　為中國籍女性

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▲▼日本出現武漢不明肺炎病例，民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情持續擴散。圖為日本民眾戴著口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

《韓聯社》最新報導指出，南韓國內出現第一名武漢肺炎確認患者，為中國籍女性。

《韓聯社》今（20）日報導，南韓出現第一起武漢肺炎確診病例。南韓疾病管理本部會將在下午1時30分（台灣時間中午12時30分）召開記者會說明。根據南韓疾病控制與預防中心（KCDC）說法，這名中國女子19日抵達仁川國際機場後，出現發燒、呼吸道相關問題與其他症狀，病毒檢測結果呈現陽性。她上周前往湖北省武漢市，目前已在醫院接受治療。

報導指出，該名患者19日搭乘中國南方航空CZ6079航班，抵達仁川機場後，因為高燒等症狀而接受隔離，轉入仁川醫療中心，她是在20日上午確診。南韓疾病管理本部長鄭銀敬說明，由於患者在初期就被隔離，與她同行的5人也尚未出現異狀，因此病情還無擴散出去。

據了解，這名女性居住在武漢，入境南韓前一天，18日開始出現發冷、發燒以及肌肉酸痛等情況，被當地醫師診斷為感冒，她沒有去過華南海鮮批發市場，也沒有接觸野生動物。因此，南韓疾病管理本部並未完全排除「人傳人」的可能性，會繼續關注女子的同行人員。截至目前為止，共有7人向南韓衛生部申報類似病情，其中4人診斷為流感，剩餘3人則接受隔離安排。

BBC報導，目前，武漢肺炎疫情仍持續擴散，確診病例繼續增加中，武漢市新報告136例確診病例，北京與廣東深圳也分別確診出2例與1例。此外，泰國與日本也有確診武漢肺炎的病例。

日本厚生勞動省16日證實，日本境內出現武漢肺炎案例，感染者為居住在神奈川縣的30多歲中國籍男性，3日就已出現發燒症狀，6日從武漢市返抵日本，當日隨即前往醫療院所就醫，10日住院，15日症狀好轉後出院；根據日本國立感染症研究所當地15日晚間8時45分的檢驗結果，他被驗出對新型中國冠狀病毒肺炎呈現陽性反應。

中國當局以及世界衛生組織（WHO）都已判定，此種病毒屬於冠狀病毒。至於外界關注是否出現「人傳人」情況，中國此前說明，還沒掌握明確證據指出會人傳人。

《時代》雜誌報導，至少6個亞洲國家以及美國三大機場都開始檢查來自武漢的旅客狀況。

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