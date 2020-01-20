韓國瑜怒了！24小時連發2稿轟苦苓「創造聲量」抹黑：對得起專業、良心嗎？

▲韓國瑜在24小時之內連發2篇新聞稿，痛批苦苓「為了創造聲量」抹黑。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府新聞局罕見在24小時之內連發2次新聞稿，甚至在20日的清晨6時多發新聞稿，主要是為了要回應作家苦苓指出韓國瑜在任內增加1200億債務的部分，根本就是無根據詆毀高雄市政府，而且措辭強硬「要求公開道歉，否則就要提告」。

【新聞澄清稿內文完整如下】

針對作家苦苓指出韓市長任內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毁高雄市政府，以市府借新還舊，幫陳菊市長擦屁股的舉債，算在韓市長頭上，來抹黑韓市長，令人不恥。市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則提告。

高雄市自韓市長接任以來，必須承擔前市長所留的3300多億債務，因此市府成立債務基金方式，每隔一二個月就要借新債來償還即將到期的債務，所以總債務並沒有增加。

另外為了解決之前的債務，市府秉持積極開源節流，韓市長執政一年，108年之決算金額之歲差短僅舉債14億多，比原先前朝編列預算要舉債65.46億，少了50億左右，何來1200億之數值，此信口開河，令人相當失望。

一個知名作家為了創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，抹黑韓市長，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎？

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