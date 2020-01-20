華航「限量機票福袋」17分鐘完售　再推春節大富翁免費抽哩程

▲華航今年首度開賣機票福袋，限量100組，每組售價8888元。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航今年首度推出限量新春機票福袋，今（20）日開賣，短短17分鐘就已完售。華航即起再推「直飛宿霧新春大富翁」，會員可上網試手氣，最高有機會抽中最高8,888哩。

華航新春機票福袋限定100組，每組售價8,888元，內容除必含亞洲來回機票外，更有3張全球不限航點機票，最高價值超過6萬。上午9時正式開搶後，17分鐘就已完售，話題性十足。

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▲華航機票福袋內含亞洲來回經濟艙機票，更藏有3張全球不限航點來回機票。（圖／華航提供）

沒搶到福袋的旅客還有機會，華航即起推出「直飛宿霧新春大富翁」，邀請旅客天天上網試手氣抽哩程，於活動期間（1月20日至2月2日）登錄華夏會員資料，線上遊覽宿霧著名地標與景點特色，參與機會或命運，有機會抽中8,888哩或888哩。

華航自3月29日起開航台北（桃園）-宿霧。宿霧為國家地理雜誌評選最佳潛點、世界知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler票選2019年亞洲最佳島嶼第二名，不到三小時的直飛時間就可從台灣直飛菲律賓第二大城。

▲▼華航3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）

另外，凡於1月13日至2月2日購買台灣出發之中華航空／華信航空國際線自營航班個人機票，並於1月20日至2月2日至活動網站登錄，還可享有天天登錄抽機票的抽獎資格。

從1月24日除夕開始一連10天，華航每天抽出亞洲特定航點經濟艙來回機票1張；2月3日再加碼台北（桃園）-洛杉磯、台北（桃園）-羅馬、台北（桃園）-雪梨經濟艙來回機票各1張，並有機會抽30,000哩華夏哩程回饋。