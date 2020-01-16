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華航首開賣「機票福袋」！每組8888元內容物曝　網驚：最高價值破6萬

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▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航今年首度開賣機票福袋，限量100組，每組售價8888元。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航喜迎農曆春節，今年首創航空版新春福袋，邀請旅客一起討吉利試手氣。這次限定100組的機票福袋，將於20日上午9時在華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價新台幣8,888元。內容除必含亞洲來回機票外，更有3張全球不限航點機票，最高價值超過6萬。

華航表示，每份福袋都有一張華航台灣出發亞洲精選航點來回機票，如東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或清邁機票，其中宿霧更是隱藏版彩蛋，將有二張機票，一人買到兩人出發。

請繼續往下閱讀...

▲▼華航首度開賣機票福袋。（圖／華航提供）

▲華航機票福袋內含亞洲來回經濟艙機票，更藏有3張全球不限航點來回機票。（圖／華航提供）

另外，福袋也隨機精選華航人氣Logo禮品，如飛行夾克、音樂鈴或模型機等；更重要的是，福袋還藏有3張神秘加碼獎-全球不限航點經濟艙來回機票，可以去紐約看百老匯，或到倫敦看大笨鐘，怎麼飛都可以，最高價值超過6萬元。

知名部落客「布萊 N 機票達人」也分享「怎麼使用才能賺回來」的福袋攻略。華航新春福袋機票提供經濟艙「尊爵」產品，選擇旅行日期及調整行程都靈活彈性，託運行李可帶35公斤，也可免費挑選「舒適及標準」座位，來回程價值30美元。旅客收到實體福袋後，直接於官網專區線上完成購票手續，隨時訂票隨時出發。

除福袋外，華航也推出「2020春節不打烊」購票促銷，即日起至2月2日精選熱門航點推出驚喜優惠價，台北（桃園）-布里斯本經濟艙來回機票未稅價12,144元起，台北（桃園）-維也納最低20,500元起，台北（桃園）-安大略豪華經濟艙含稅價29,204元起。

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