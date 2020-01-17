前外交官批他「私菸合理嫌犯」…林佳龍怒告求償百萬　春節後宣判

▲介文汲（右）於私菸案期間，在臉書評論交通部長林佳龍（左）是「合理嫌犯之一」，讓林佳龍不滿提告，民事求償100萬並要求登4大報道歉，判決將於春節後出爐。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

記者羅志華／台北報導

私菸案2019年鬧得沸沸揚揚，交通部長林佳龍更派政務次長王國材到華航調查，此舉引來前外交官介文汲在臉書批評，「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑」、「他也是合理嫌犯之一」，讓林佳龍不滿提告，向介文汲求償100萬元，並要求登4大報道歉，本案將於1月31日宣判。

介文汲委任律師表示，王國材身為航發局董事長，同時在交通部任政務次長，而航發局是華航大股東，王國材與華航有極大關聯，更是林佳龍在交通部的下屬，介文汲循此脈絡，推斷林佳龍為「合理嫌犯之一」，且公部門查案，也應是找政風單位處理，介文汲質疑林佳龍派王國材去華航，「到底要湮滅證據，還是搜尋可切割蔡及民進黨的機會？」，評論都在合理範圍內。

介文汲在臉書批評後，林佳龍辦公室隨即發出聲明，將對造謠抹黑的不實言論採取法律行動，之後向北院提起自訴，刑事部分仍在審理中；民事部分，林佳龍向介文汲求償100萬元，並要求在4大報刊登道歉啟事，北院於1月17日辯論終結，將於1月31日宣判。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

