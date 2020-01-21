玩「華航大富翁」拚好運！會員登錄天天抽8888哩程　購票天天抽歐美亞澳來回機票

▲華航為歡慶宿霧直飛，舉辦「新春大富翁」活動，要讓會員哩程、機票抽好抽滿。（圖／截自華航活動網頁）

消費中心／綜合報導

3小時可以看完《復仇者聯盟4：終局之戰》電影，可以從台北坐自強號到彰化去吃肉圓，3個小時也可以從桃園國際機場飛到菲律賓宿霧，開啟一段與海、大自然以及歷史文化親近的旅程。

菲律賓第二大城市「宿霧」因距離台灣不遠，又可享受悠閒海島氛圍，還有跳島冒險樂趣，成為不少人的度假首選，尤其是喜歡海洋世界的人，絕對要到宿霧東南岸的歐斯陸下海浮潛，體驗巨大鯨鯊就在身邊優游的夢幻時刻；也不能錯過薄荷島的沙丁魚風暴，當數以萬計的沙丁魚群聚共游，銀白鱗光就像海中星河，畫面超震撼。

▲菲律賓宿霧的海島風情，讓許多旅客流連忘返。（圖／華航提供）

▲來到宿霧一定要下水，體驗和鯨鯊共游的難得時刻。（圖／翻攝自Pxhere）

感受了大海的壯闊之美後，回到陸地也有美景可賞，薄荷島有一座座綠色小山丘組成的巧克力山，等著旅客蒞臨，登上制高點，放眼望去可見圓錐形山丘，模樣可愛，綠意連綿不絕，十分療癒，更被聯合國列為自然文化遺產。眼睛比例奇大的眼鏡猴是菲律賓的保育類動物，數量稀少，同樣是前往宿霧旅遊，值得親眼一見的特殊風光。

▲宿霧的巧克力山是十分著名的景點，狀似金字塔的綠色山丘一座座連綿到天邊。（圖／華航提供）

▲眼鏡猴是宿霧數量稀少的保育類動物。（圖／翻攝自Pixabay）

前進宿霧市區，可以探訪西班牙殖民時期建造的軍事保壘「聖佩德羅堡」，原是用來抵禦海盜的碉堡，裡頭仍可見當年的炮台，如今則種植了多種香草植物，景觀優美，城堡裡亦展示各種文件、照片和畫作等古文物；離聖佩德羅堡不遠的「麥哲倫十字架」是宿霧的重要標誌，紀念天主教傳入菲律賓，小亭圓頂上的彩色壁畫保留下當時的故事。

▲想感受宿霧的殖民歷史，可以到軍事碉堡聖佩德羅堡參觀。（圖／資料照，記者賴文萱攝）

▲麥哲倫十字架是象徵了西方文化進入宿霧的代表標誌。（圖／資料照，記者賴文萱攝）

充滿自然和人文氣息的宿霧，只要搭上中華航空的直飛航班，2小時55分就能抵達，將自3/29（日）開航，每週6班從台北飛往宿霧的航班，安排早去午回時段，讓遊客方便安排行程、玩得盡興，開航價經濟艙來回機票未稅5,060元起。

送上漂亮航班時段、平價來回機票這些好康還不夠，華航為了慶祝新航線啟航在即，特別在1/20（一）～2/2（日）推出「新春大富翁」限定活動，登入華夏會員參加抽獎遊戲，就有機會得到哩程回饋，每天抽出10名幸運兒，可以得到8,888哩程、100位可得888哩程，天天登錄天天抽。

此外，在1/13～2/2期間上華航官網購買台灣出發的個人機票，再抽亞洲限定航點來回機票，東京、大阪、曼谷、宿霧、檳城通通入列，加碼抽洛杉磯、羅馬、雪梨經濟艙直飛來回機票，還有30,000哩程回饋等好禮大放送。

不過，就算買機票能抽歐美澳來回機票令人好心動，但過年旺季機票「貴鬆鬆」，一想到價錢就讓人超滅火，華航因此祭出1/13～2/2新春航線限時優惠，首爾、大阪來回只要台幣6千出頭，飛長程去倫敦、巴黎來回1萬6千元起。琳瑯滿目的優惠和獎項，跟鞭炮一樣一大串，就是要在過年期間用好禮讓華航會員打響新春好運第一炮。

新春大富翁好禮優惠：http://bit.ly/2uy1smj