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迪化街23條牛軋糖賣1100元　消保官下午查核：單位、價格需充分揭露

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▲▼迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了。（圖／翻攝自爆怨公社、東森新聞）

▲女網友指控迪化街23顆牛軋糖1100元。（圖／翻攝自爆怨公社、東森新聞）

記者楊亞璇／台北報導

一名網友在臉書《爆怨公社》指控，近日前往迪化街購買23條牛軋糖，沒想到結帳時竟要價1100元。對此，主任消保官楊麗萍表示，商業處與消保官將於20日下午進行查核，了解消費資訊是否充分正確揭露，包括單位、價格皆需有明確標示。

一名女網友19日上午11點多在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，「昨晚第一次去迪化街，這樣$1100...是不是我跟市場脫節太久了？？？？」只見照片中每顆牛軋糖約半張名片大，攤開23顆糖竟然要破千元，讓不少網友們傻眼。

▲▼迪化街牛軋糖1100元。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

主任消保官楊麗萍20日受訪時指出，商業處與消保官將於20日下午進行查核，了解消費資訊是否充分正確揭露，包括單位、價格皆需有明確標示。

楊麗萍說，若僅是口頭告知價格，即資訊不夠透明，有可能對A講這個價錢，又對B講另一個價錢，恐違反台北市消費者保護自助條例10條，先命令改善，由商業處衡酌，若未改善將裁處2萬以上、10萬以下罰鍰。

楊麗萍補充，這是通案行政處理部分，但若個案已經當場買下商品，若要事後爭執買賣契約，恐難以成立。

▲▼牛軋糖23條1100，店家回應了。（圖／翻攝《東森新聞》）

根據《東森新聞》報導，這間牛軋糖店家的訂價為一斤660元，拿23條秤重的話，的確會超過1000元。對於價格上的疑慮，該間店家的老闆指出，雖然產品單價高，但利潤相當不好，「是因為我們的豆子絕對真材實料，就是滿滿的夏威夷豆跟杏仁果。」

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