一顆牛軋糖近50元！第一次逛迪化街…慘遭「海削1100元」　網：改名盤子街

▲這些牛軋糖1100元。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

下周就要迎來農曆新年，很多人趁這個假日到迪化街採買年貨。一名網友今年是第一次去逛年貨大街，隨手抓了幾顆牛軋糖，抹茶、芝麻、水果等口味共23顆，結帳時才知道竟然要1100元，讓他驚呼「不是我跟市場脫節太久了？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，只見桌面擺滿他昨晚的戰利品，各種口味的牛軋糖散落在桌上，總共23顆，大約就是市面上裝好一包的份量，由於迪化街的糖果、瓜子、魷魚絲等食物都是秤重計價，消費者很容易就不小心裝過頭，結帳時才發現超出預算，就像原PO萬萬沒想到，幾顆年軋糖竟然會破千元，換算下來一顆將近48元。

請繼續往下閱讀...

▲迪化街買秤重的食物要小心踩雷。（圖／翻攝自爆怨公社）



貼文曝光幾分鐘就超過千人按讚，網友紛紛留言，「迪化街在幾年前不是早就改名叫盤子街了嗎」、「一顆4、50，鑲金戴玉牛奶糖」、「看到以公克計價的商品真的要特別小心，秤重後價錢真的會驚死人」、「年貨大街逛了n年之後的心得，就是絕對不在迪化街買糖果」、「一顆$47.83，謝謝勇者以身家財產引爆地雷」、「租金貴！反應成本！」

網友也建議，如果覺得價格不合理，當下就不該付錢，「雖然我也覺得很貴，但是價位有異議，怎麼不當場處理」、「何必結帳，可以當下說不要吧」、「如是我的話，當場就會跟老闆說，對不起我不要了」、「當下可以拒買啊！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以