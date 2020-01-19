迪化街牛軋糖23條破千爆貴！店家公定價「一斤660元」…老闆回應：利潤很低喔

▲老闆回應客人對於價格的疑慮。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

農曆新年即將到來，不少人會趁著周末逛街買年貨，不過，一名網友今年到迪化街辦年貨，正好逛到一間賣牛軋糖的攤販，隨手挑了23條不同口味的牛軋糖，結帳時才發現竟然要1100元，讓他傻眼PO上網，隨後引起網路熱議。對此，店家也出面回應了。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，自己到迪化街時，買了一家「手工牛軋糖」的產品，隨後挑了不同口味的牛軋糖一共23條，沒想到秤重結帳時被告知1100元，讓他完全傻眼了，「是不是我跟市場脫節太久了？」

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▼這些牛軋糖加起來總共1100元。（圖／翻攝「爆怨公社」）



貼文發出後，不少人紛紛在下面留言，「迪化街在幾年前不是早就改名又盤子街了嗎」、「看到以公克計價的商品真的要特別小心，秤重後價錢真的會驚死人」、「年貨大街逛了n年之後的心得，就是絕對不在迪化街買糖果」、「一顆$47.83，謝謝勇者以身家財產引爆地雷。」

根據《東森新聞》報導，這間牛軋糖店家的訂價為一斤660元，拿23條秤重的話，的確會超過1000元。對於價格上的疑慮，該間店家的老闆指出，雖然產品單價高，但利潤相當不好，「是因為我們的豆子絕對真材實料，就是滿滿的夏威夷豆跟杏仁果。」

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