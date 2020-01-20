入口興建單軌列車！香港海洋公園擴建大翻新「最快2年後動工」

▲香港海洋公園已向港府申請資金進行擴建。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港海洋公園已連續虧損4年，先前除了取消調整員工薪水外，甚至還鼓勵請無薪假或提早退休等。為了挽救樂園倒閉危機，香港海洋公園已向港府申請資金進行翻新。據悉，在擬定擴建的計畫中，最大亮點是在入口興建一條全新的單軌列車，預計最快2年後開始動工。

香港政府日前擬向海洋公園提供「一次過資助」，共106.4億元（港元，台幣約409億）。據星島日報報導，海洋公園將進行擴建大翻新，融入南朗山的自然景觀，發展歷奇及保育主題，最大亮點就是在新入口興建一條全新單軌列車，接載遊客至新建的深水灣碼頭，可坐電動遊船欣賞無敵海景直達大樹灣園區，又為家庭客增設不同刺激程度的全天候歷奇設施。

海洋公園表示，若今個立法年度獲財委會通過撥款，將全速設計及招標，最快2年後動工，完成擴建後，公園遊樂面積將加大4萬平方米至29萬平方米。

▲香港海洋公園已連續4年虧損，近日計畫將在2年後進行大翻新。（圖／中新社）

海洋公園設計及策劃執行總監張詠誼表示，目前山下的「海濱樂園」將重新劃為免費的「海洋廣場」和以水為主題的「蔚藍海灣」兩區，而兩個熊貓館及香港老大街將會繼續保留；此外，全新晚間匯演的「光影盛夜」人工湖及廣場餐廳，日後將納入免費區。

張詠誼提到，「蔚藍海灣」在人造溪谷上搭建全新過山車，擴建的焦點是在入口建設單軌列車貫通「蔚藍海灣」新園區，可到達現時「威威天地」盡頭新建的深水灣碼頭，遊客可乘坐擁有500座位的電動及太陽能觀光船，沿途賞景。

不過，據海洋公園的管理層表示，港府雖然對海洋公園的翻新計畫相當支持，但香港現時的政治氣候異常，海洋公園在這個時候提出龐大的撥款要求，時機非常差，「若注資方案闖關失敗，又沒有替代方案，海洋公園將隨時要停擺，甚至關門大吉。」

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