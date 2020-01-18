犯罪遍及香港和美加！「賊王」季炳雄出獄直接送機場赴美

▲季炳雄。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

人稱「賊王」的香港知名罪犯季炳雄於18日出獄，由於沒有香港身分證，並持有美國護照，他於出獄後隨即被送往機場，獨自前往美國。生於廣東三水的季炳雄於上世紀80年代移居香港，多次組織犯罪集團，也在加拿大及美國多處犯案，2003年落網，判刑24年。

《明報》報導，季炳雄於18日早上7點左右由入境處接載往機場，警方飛虎隊沿途戒備，季炳雄乘坐的小巴9點左右到達機場1號檢查閘，約半小時後轉乘另一輛小巴進入機場禁區。

季炳雄生於1960年，自稱原名為關德榮，外號「沙埔仔」、「高佬雄」及「隱者」，於1970年代在廣州火車站從扒手做起，於1980年代隨著逃港潮移居香港，1984年，季炳雄被拘捕，後來被判處入獄，並於1985年獲釋。

季炳雄先後於1987年2月26日和1989年9月7日犯下中環寶石店搶案；1994年4月27日再次現身香港，掠走價值達300萬港元的鐘表；2001年6月再次於香港犯下搶案，同年7月，時任有組織罪案及三合會調查科總警司曾偉雄宣布為季炳雄懸賞200萬港元，為香港警察歷史上最高，隨後他被國際刑警組織發布紅色通緝令。

季炳雄利用其他姓名的護照逃往加拿大，成為一個國際毒販的打手。後來因為涉毒而被通緝逃到中國大陸，於2003年底在香港被特別任務連拘捕。

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