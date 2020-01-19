你爸放催淚彈的！港警7歲兒遭同學孤立　光頭警長：老師是魔鬼

▲香港光頭警長劉澤基日前在葵涌警署外舉槍對準示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

人稱「光頭警長」的香港警署警長劉澤基17日在微博指出，有一名小學生自從被師長們得知其父親是警察後，遭到一系列不公平待遇，以及同學們的嘲笑與孤立，其母親試圖向校方與社工單位求助，但都遭到冷漠處理。劉澤基直呼老師是「魔鬼」。校方則表示，已啟動危機處理程序。

根據劉澤基的微博，整起事件發生於去年10月底，當事人是一名7歲的徐姓學童，向來以自己的父親是警察為榮，但自從學校老師得知其父親的職業後，「便常常尋找一些莫須有的原因來謾罵和苛責這些孩子，變向引導學生對警察的仇恨，引導其他孩子對警察子女和支持警察的孩子進行孤立和嘲笑，老師卻對學生的語言暴力視而不見。」

▲香港過去幾個月多次爆發警民衝突。（圖／路透）

文中舉例，有同學對他說，「你爸爸是警察，你要換走你的爸爸！你爸爸是警察，是壞人，放催淚彈的，我們示威者不會怕你」。孩子因此身心受創，甚至毆打自己，並被醫院檢驗出精神受創，但不論和校方反映或是轉校程序，都受到相關單位人員的冷淡處理，類似的情況也在其他人身上發生。

劉澤基敘述完故事後表示，這個故事可能只是冰山一角，「最令人心寒的，就是我們及小孩子最信任尊敬的老師，竟然是一隻魔鬼」，香港的教育如果仍然不能夠撥亂反正，步向衰亡只是時間問題。

▲香港警察。（圖／路透）

文中提及的聖公會德田李兆強小學18日聲明，「就近日在社交媒體流傳有關本校的傳聞，校方得悉後已立刻啟動危機處理程序，並嚴謹跟進事件，致力為學童提供一個安全的學習環境。學校近日已緊密聯絡家長，希望提供一切可行的協助。 學校一直重視正向教育，將會繼續貫徹關心學生成長的理念，秉承專業，為學生提供優質的教育。」

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