A型流感併發腦病變！香港爆發2病例...29個月大女嬰命危

▲香港2名女嬰被確診出患有「A型流感」。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢近期爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，目前持續向外擴散到日本、泰國、香港。由於正值冬季流感高峰期，香港衞生防護中心昨（18）日公布2宗兒童疑似有肺炎症狀，事後檢查確診為「A型流感」的嚴重個案，分別為一名29個月大女嬰及26個月大女嬰，其中前者病情就為嚴重。

綜合港媒報導，其中的29個月大女嬰過往健康良好，不過卻在12日出現發燒、咳嗽、流鼻水及抽搐等症狀，隔日被帶往醫院接受診斷，並接受接受進一步治療。經檢查，確診為甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為A型流感併發腦病變，情況嚴重。

▲湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情，已擴散到日本、泰國、香港。（圖／達志影像／美聯社）

此外，另一名26個月大女嬰則是從17日開始出現發燒、嘔吐、抽筋等症狀，隨後於18日被帶往醫院接受治療。經檢查，證實為A型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，情況危急。

據悉，2名女嬰都未有接種今季的流感疫苗，潛伏期內也沒有外出旅遊。香港衞生防護中心指出，香港季節性流感活躍程度在上周繼續上升，預期未來數星期都會上升，並在高水平維持一段時間，呼籲市民特別是兒童、長者及長期病患者盡快接種流感疫苗。

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