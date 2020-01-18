華聞快遞／江西省專利權質押融資首次突破10億元

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《江西》江西省專利權質押融資首次突破10億元

江西全省2019年專利權質押融資首次突破10億元，達12.22億元（人民幣，下同），同比增長35.3%，質押數共98項，同比增長53%，新增註冊商標約9.6萬件，全省現有商標有效註冊量約38.1萬件，增長46%，商標權質押貸款超3億元。（江西日報）

《青海》2019年青海與「一帶一路」沿線國家實現貿易額同比增長13.9%

2019年青海省對外貿易進出口總值37.2億元，其中與「一帶一路」沿線國家實現貿易額14.4億元，同比增長13.9%，佔青海省外貿總值的38.7%。（中新社）

《浙江》去年預計新增減稅降費近2000億元

2019年浙江省突出服務重點出口企業，加快出口退稅進度，對一類、二類出口企業正常辦理退稅平均時間縮短至5天以內，2019年全省辦理出口退（免）稅1655.3億元。（浙江日報）

《廣東》東莞拓展通道助力「全球買、全球賣」

東莞港去年全年集裝箱吞吐量突破400萬標箱，較2018年增長12%。作為東莞市對外開放的重要通道，東莞港目前對外開放一類碼頭共26座，泊位66個，水運一類客運口岸一個，水運二類碼頭6座，開闢的集裝箱外貿航線為8條。（南方日報）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《內蒙古》內蒙古河套地區穩定生豬養殖保供應

近年來地處河套地區的臨河區依托人均耕地多、光熱條件好等優勢發展生豬養殖產業，養殖戶達2.1萬戶，年飼養量達18.5萬頭。2019年以來臨河區實施畜禽糞污資源化利用項目，為39個規模化生豬養殖場（戶）建設化糞池、貯糞池，進一步改善生豬養殖環境衛生條件。（新華社）

《山東》山東在自貿區設日韓合作專屬區深耕東亞市場

山東省第十三屆人大三次會議18日在濟南召開，山東省省長龔正在作政府工作報告時提出，山東將深化與日韓合作，建設中日（韓）產業（科技）園區，建立山東—日本對話機制，推動與日韓已簽協議、項目、機制、平台落地。（中新社）

《河南》2019年河南農業保險賠付27.8億元

河南2019年在農業保險方面，向347.7萬戶次農戶支付賠款27.8億元，其中，生豬保險向46.7萬農戶支付賠款17.6億元，佔比超六成。這些資金用來彌補農戶損失，支持農戶恢復生豬生產，保障市場豬肉供應。（中新社）

《貴州》貴州白酒產值突破千億元

作為貴州省十大千億級工業產業之一的白酒產業，成功突破千億元，2019年貴州規模以上白酒企業完成產值1131億元，完成增加值1089.2億元，同比增長15.8%。（中新社）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）