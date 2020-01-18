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香港獨立檢討委員會籌備「已差不多」　主席「備受敬重」

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▲聖誕節當天香港爆發警民衝突。（圖／路透）

▲去年聖誕節當天香港爆發警民衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港過去數月來的社會事件，政務司司長張建宗18日表示，已找到適當人選擔任獨立檢討委員會主席和委員，行政長官會在下月、農曆新年後公布詳情。他表示，檢討委員會籌備工作差不多完成，至於主席的人選，張建宗雖然沒有正面回應，但提到此人「在社會備受敬重」。

根據香港政府新聞網，張建宗表示，獨立檢討委員會正如行政長官前日在立法會答問大會都披露了，「現時我們的籌備工作方面已經差不多完成」，希望透過這個檢討委員會宏觀、全面地探索過去七個月以來社會事件的所有成因、來龍去脈。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

他提到，委員會也會探視一連串深層次矛盾，究竟香港的矛盾在哪裏、路應該怎樣走，如何處理這些深層次矛盾，至於其中法官的人選，「留待行政長官跟大家交代，但這個人是社會上一個相當受敬重的人。」

香港行政長官林鄭月娥去年11月26日出席行政會議前被問到，會不會針對近幾個月的反修例事件進行調查，她首次明確回應，正參考英國處理2011年騷亂的方法，考慮成立獨立檢討委員會（independent review committee），審視香港社會持續動盪的成因，找出當中的社會、經濟及政治等問題。

►林鄭月娥：考慮成立「獨立檢討委員會」　檢視香港社會動盪原因

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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