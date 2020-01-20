　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南部最大！　屏農李耀祥租地7公頃種網室木瓜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李耀祥在屏東市租地7公頃種木瓜，未來主攻量販超市及國外市場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲李耀祥在屏東市租地7公頃種木瓜，未來主攻量販超市及國外市場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40歲的李耀祥在屏東市租地7公頃種木瓜，在南部地區算是個人最大面積，其中1.5公頃申請到產銷履歷驗證，未來將逐步擴充增加，銷售主要以國內通路為主，未來主攻量販超市及國外市場。 

當兵回來就跟著父親租地種鳳梨的李耀祥，因經營理念和長輩不同，不時為了噴藥而爭吵，原本租用河川地種鳳梨，88水災後他自己獨立到台糖地租了7公頃地種木瓜，如果以個人種植面積計算，應該是南部最大。

他說，種木瓜技術比鳳梨還難，所以經常向農改場專家請益，原鳳梨為主，現在是以木瓜主要，鳳梨次要的經營方式。在這裏種了10幾年的木瓜，且分了好幾塊地分批栽種，每塊地的木瓜生長期不同，由於木瓜樹採收壽命平均4-5年，分批種植分批採收，幾乎一年四季都有木瓜可吃，目前平均1星期約1000斤，以國內市場為主，而靠近高屏溪附近沙礫地種出的木瓜特別香甜。

木瓜忌水，所以砂礫地排水順暢，而肥培管理很重要，安全用藥更要用心，經農改場及農糧署協助，7公頃多的木瓜田，分批申請產銷履歷，目前已有1.5公頃有驗證，預計2年內全部完成驗證工作，有安全掛保證的木瓜，讓消費者食用更安心，未來主攻量販超市及國外市場。

►周末超殺快閃電

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

春節取締酒駕不打烊　南警讓市民安心過好年

119電話接到「奇怪喘氣聲」不斷打嗝…　神猛消防緊急破門！驚見他倒地

鼠年走春！年初二起到年初九到成美文化園　享好運美食福氣滿滿

金紙燒好燒滿空污引起居民抗議　王家貞：損壞鄰居健康神明也不會高興！

饒慶鈴看九二共識：不可廢但需賦予新時代意義

春節台東環保局維持水覆蓋措施維護　讓民眾大口呼吸過好年

台東縣榮服處到府圍爐貼春聯　榮民伯伯笑開懷

成功外海漁船失火竄濃煙　2船員跳海被救上膠筏無傷亡

嘉義縣市愛心年菜暨服務經費募捐　尚有一成缺口

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

春節取締酒駕不打烊　南警讓市民安心過好年

119電話接到「奇怪喘氣聲」不斷打嗝…　神猛消防緊急破門！驚見他倒地

鼠年走春！年初二起到年初九到成美文化園　享好運美食福氣滿滿

金紙燒好燒滿空污引起居民抗議　王家貞：損壞鄰居健康神明也不會高興！

饒慶鈴看九二共識：不可廢但需賦予新時代意義

春節台東環保局維持水覆蓋措施維護　讓民眾大口呼吸過好年

台東縣榮服處到府圍爐貼春聯　榮民伯伯笑開懷

成功外海漁船失火竄濃煙　2船員跳海被救上膠筏無傷亡

嘉義縣市愛心年菜暨服務經費募捐　尚有一成缺口

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

有錢的長輩還要工作？　網揭「關鍵原因」：停下來就會老

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

地方熱門新聞

119電話只聽到喘氣聲…勇消破門

60年老倉庫搖身變　打造苗栗小松菸

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

失智翁衣繡電話發揮功用　警助返家

民宅疑金爐復燃起火冒濃煙1人嗆傷

沒開車卻收罰單　汽機車主要駕駛人登錄可解決

台中梧棲送肉粽！里長曝詭異路線

鍾肇政96歲生日　鄭文燦贈4個禮物

寒士吃飽桃園場　席開210桌

桃園區邀5名書法家　揮毫迎新春

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

恐佈情人勒頸要求復合　同床共枕逼嘿咻

9旬榮民超勇健　散步迷途16公里

台南各分局同步加強擴大臨檢

更多熱門

相關新聞

2020迎鼠年　屏東市張燈結綵

2020迎鼠年　屏東市張燈結綵

迎接2020鼠年到來，屏東市各主要道路高掛2020盞彩繪燈籠，有千姿百態的鼠來寶、也有迪士尼的米奇米妮；千禧公園等綠帶，則種滿五顏六色迎春草花，配合萬年溪畔縣府綵燈節入夜燈飾的裝點，屏東市將以花團錦簇色彩繽紛的市容，迎接春節到來。

屏東市長送新兵入伍　向老兵賀節贈加菜金

屏東市長送新兵入伍　向老兵賀節贈加菜金

2020屏東綵燈節登場　萬年溪變身夜間動物園

2020屏東綵燈節登場　萬年溪變身夜間動物園

木瓜田種薄荷當植被　讓人很療癒

木瓜田種薄荷當植被　讓人很療癒

台東首創　免費乳房攝影40歲開始

台東首創　免費乳房攝影40歲開始

關鍵字：

40歲李耀祥屏東市木瓜最大面積

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面