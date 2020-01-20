南部最大！　屏農李耀祥租地7公頃種網室木瓜

▲李耀祥在屏東市租地7公頃種木瓜，未來主攻量販超市及國外市場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40歲的李耀祥在屏東市租地7公頃種木瓜，在南部地區算是個人最大面積，其中1.5公頃申請到產銷履歷驗證，未來將逐步擴充增加，銷售主要以國內通路為主，未來主攻量販超市及國外市場。

當兵回來就跟著父親租地種鳳梨的李耀祥，因經營理念和長輩不同，不時為了噴藥而爭吵，原本租用河川地種鳳梨，88水災後他自己獨立到台糖地租了7公頃地種木瓜，如果以個人種植面積計算，應該是南部最大。

他說，種木瓜技術比鳳梨還難，所以經常向農改場專家請益，原鳳梨為主，現在是以木瓜主要，鳳梨次要的經營方式。在這裏種了10幾年的木瓜，且分了好幾塊地分批栽種，每塊地的木瓜生長期不同，由於木瓜樹採收壽命平均4-5年，分批種植分批採收，幾乎一年四季都有木瓜可吃，目前平均1星期約1000斤，以國內市場為主，而靠近高屏溪附近沙礫地種出的木瓜特別香甜。

木瓜忌水，所以砂礫地排水順暢，而肥培管理很重要，安全用藥更要用心，經農改場及農糧署協助，7公頃多的木瓜田，分批申請產銷履歷，目前已有1.5公頃有驗證，預計2年內全部完成驗證工作，有安全掛保證的木瓜，讓消費者食用更安心，未來主攻量販超市及國外市場。

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