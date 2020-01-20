北京、深圳現首例後！　浙江也通報「5宗武漢肺炎疑例」

▲武漢市新型冠狀病毒患者在醫院進行隔離治療。（示意圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，至今傳染來源仍未找到，疫情持續向外擴散，包含北京、深圳陸續出現確診病例。浙江今（20）日通報，自從17日以來陸續發現5例疑似武漢肺炎患者，目前已在接受隔離治療。

根據「浙江省衛生通報」，溫州、舟山、台州、杭州陸續發現5例武漢造訪浙江，並出現發熱等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，密切接觸者已進行醫學觀察。患者實驗室檢驗結果正在按規定覆核中，一旦確診，將及時向社會公佈。

▲日本出現武漢不明肺炎病例，民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）.

由於時間已鄰近春節，人員流動頻繁，又正值冬春季呼吸道傳染病高發季節。專家提醒也，群眾要確實做好個人衛生防護，注意保持室內環境衛生和空氣流通，儘量減少到空氣不流通或人流密集的公眾場合活動，如有發熱、呼吸道感染症狀，請及時到當地醫療機構發熱門診就診。

大陸國家衛健委周一（20日）凌晨公告，18日新型冠狀病毒感染（武漢肺炎）新增病例為59例，19日新增病例為77例，兩日共新增確診136例，另有1名死亡、6例康復出院。而在武漢以北的北京，以及往南的深圳，都出現首例病例，前者目前共2例確診，後者則確診1例。

▲武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

現居深圳的66歲男性患者，去年12月29日到武漢探親，今年1月3日發病，呈發燒、無力症狀，4日回到深圳醫院就診，11日經確診被轉送到深圳市定點醫院隔離治療，感染至發病時間大約5天內。

北京大興區衛健委20日通報，區內醫療機構接觸到2名發燒患者，近期都曾到過武漢，根據臨床症狀、流行病學調查及專家評估，確認為新型冠狀病毒肺炎病例，同樣被轉送定點醫院隔離治療，目前狀況平穩。

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