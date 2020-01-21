成都發現「1例新型冠狀病毒疑似病例」　世衛將開緊急會議

▲武漢行冠狀病毒疫情擴散，北京民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，四川省衛健委20日表示，發現1宗疑似病例，該名患者來自武漢，因不斷發燒前往成都市醫院求診，目前被隔離治療。此外，世界衛生組織表示將於22日在日內瓦召開會議，討論是否將新型冠狀病毒肺炎疫情，定性為國際公共衛生緊急事件。

經四川省及成都市疾控中心對患者的樣本進行聚合酶鏈式反應（PCR）制定檢測後，呈新型冠狀病毒核酸陽性，樣本目前已按規定送至中國疾控中心覆核，一旦確診將及時向公眾公佈。

成都市衛生健康委表示，將集中醫療資源，加強對患者的救治工作，當局同時會嚴格落實各項隔離防控措施，迅速展開密切接觸者追蹤管理；目前患者的病情穩定，截止目前所有在成都的密切接觸者均無異常。

大陸外交部發言人耿爽週一（20日）表示，「如果其他國家也發現相關疑似輸入型病例，我們歡迎第一時間通過官方渠道向中方通報情況，促進聯防聯控，我們將同各方一道攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。」

另外，武漢市衛生健康委週二（21日）在微博表示，目前市內共有15名醫護人員確診患上新型肺炎，另外有1名醫護人員則為疑似病例；16名患者中有1人病情嚴重，其餘情況穩定，全都已接受隔離治療。

武漢市衛生健康委指出，醫護人員是疫情防控的主力軍，為確保他們的健康，近日會加強醫院內各類的防控措施，強化醫護人員的防護，加強對其健康的日常監測，並承諾會對疑似病例及時進行檢測和治療。

►我沒有遲到，是時間遲到了！