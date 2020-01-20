「請台灣人放下血淋淋屠刀」　華僑哭挺韓國瑜：他犧牲那麼多！可說一聲感激嗎

▲韓國瑜19日清晨5時就到市場視察。（圖／記者翁進忠攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜於2020大選落敗後，緊接著將面對罷免行動。全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書分享一篇「海外華裔的心聲」，華裔表示，「我們不忍心一位這麼善良、愛國愛民、代表中華文化裡頭的明君受到這樣的對待…請你們放下手中隱形血淋淋的屠刀！」華僑感嘆，「世界因為他開始注意早被遺忘的台灣，對一個如此愛台灣、推銷台灣的人於心何忍？」

華裔在文中說，「全部的台灣人民可以跟韓國瑜說一聲：謝謝你，祝福你嗎？也請一些台灣人民放下手中隱形血淋淋的屠刀！」文中提出三點，第一，韓沒對不起高雄，是台灣大多數的媒體和所有以個人利益為上，不管國家死活的人對不起韓，為什麼要韓以贖罪的心回高雄？

華裔表示，第二，為什麼媒體沒有幫助韓國瑜澄清，韓是為了救國民黨，是高雄的五虎將、海外華僑供韓出來選總統；韓明知道自己會犧牲健康、家人被誣衊、如果輸會被追殺，韓是為了國、為了人民、為了黨出來選的。

文中提到，韓國瑜不需要以贖罪的心回高雄，「莫名其妙的落跑議題，荒謬！ Ridiculous！那些選立委的市議員現在都需要以贖罪的心情去上班嗎？當你進入一家公司做部門經理，三個月後公司考慮讓你當總經理，因為形勢需要，你是落跑部門經理嗎？」

▲▼韓國瑜19日清晨5時就到市場視察。（圖／記者翁進忠攝）

文中說，「世界上有任何一個國家，古今中外，一整批的年輕人普遍會以罵『老人去死，去包尿布』而感到超有榮譽感的？只有現在的台灣…看著一張張年輕的台灣臉孔，來東南亞做當地人不想做的工作，我們海外華僑很難過。」

華僑認為，韓國瑜乃修菩薩道之人，根本不會以現在的名聲去撈權力和富貴，也不害怕罷韓，「如果他離開會讓高雄人因此得到更多的幸福，他會很開心地走；如果他在高雄當市長會帶給高雄人更多幸福，自己多苦也會留。」

華僑指出，「他的女兒明顯心靈受傷了。他太太家族的祖墳受干擾了。他們祖宗十八代都被傷了。為了給台灣多一個選擇，他犧牲了那麼多，可以說一聲感激嗎？」

「現在可以給韓國瑜一個喘氣的空間嗎？」文中表示，「我是代表東南亞一群看不下去，這幾天心情都很不好的人。我們當中很多人都為了韓國瑜幾天沒有心情工作、失眠和哭泣，為什麼？因為我們不忍心一位這麼善良、愛國愛民、代表中華文化裡頭的明君，受到這樣的對待。」

華僑強調，「我在這裡受海外華裔之託寫這封信，就已經代表了韓國瑜對台灣的貢獻，世界因為他開始注意早被遺忘的台灣，對一個如此愛台灣、推銷台灣的人於心何忍？你們是島內的國人，於心何忍？知道你們有target，需要賺錢，但是可以給他暫時的空間休息嗎？請你們放下手中隱形血淋淋的屠刀！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！





▼罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）





▼罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）