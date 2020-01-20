選後大布局！國民黨改革之爭揭「新共主」　民進黨3人內閣呼聲高

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨2020總統、立委大選雙雙失利，黨內掀起改革浪潮，但就目前各派系及青老世代衝突的混亂情況，改革還有漫長的路要走，而在黨主席吳敦義為敗選辭職後，青壯派柯志恩、李彥秀被問及下任黨主席看好誰，兩人一致看好朱立倫。民進黨勝選後，外界認為蘇揆會留任，但內閣可能會微調，其中現任立委李俊俋、林靜儀及高票落選的蕭美琴，就被點名有機會入閣。

▲國民黨中常會場外青壯派抗議情況。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨在總統、立委選戰失敗後，黨內掀起劇烈的改革浪潮，15日召開選後第一場中常會時，黨內青壯派發起「青黨行動」，要求黨領導層即中常會立刻負起責任總辭，甚至有人大喊「老賊下台，常會道歉」。國民黨全國青工會總幹事林杏兒與黨工們則上前反嗆「國民黨落魄的時候你們在哪」，雙方在現場爆發激烈的推擠衝突，直到警方介入後，兩邊人馬才散去。

吳敦義15日率領一級以上主管總辭後，黨主席位置由中常委林榮德代理，立委曾銘宗擔任代理秘書長，全權負責黨主席改選、中常委補選工作，黨主席改選預計在3月7日舉辦，讓黨內各派系躍躍欲試，外界也紛紛猜測誰可以擔任下一屆的國民黨黨主席，團結並整合黨內派系、走出選戰失敗陰影。

▲柯志恩、李彥秀看好朱立倫擔任新任國民黨黨主席。（圖／翻攝自柯志恩臉書／《17嘴一波》）

國民黨青壯派立委柯志恩、李彥秀雖連任失利，但其完整學經歷與優質形象仍擁有許多粉絲支持。兩人日前一起上直播節目《17嘴一波》時，被主持人提問「下任黨主席最看好誰？」柯志恩回答，目前擁有行政經驗，能負擔每月龐大黨務開銷，同時還可以服眾的，她能想到的就是前新北市長朱立倫。

李彥秀隨後也表示，她相當看好朱立倫接任，因為國民黨一直都是英雄式的「一人領導」，若要洗心革面的徹底改變，應該可以走「集體領導」路線，讓眾人的長處與短處可以互補，避免僅靠一人就做出決斷，但柯志恩認為「我覺得沒辦法，而是要整個組織打掉重練。」

▲向對岸釋善意靠內閣改組，蘇貞昌：「不用其他國家指指點點。」（圖／記者林敬旻攝）

民進黨勝選後也傳出許多人事調動，外界猜測蘇貞昌會繼續留任行政院長，因為他輔選有功人氣不減，部份內閣名單可能會微調，包含立委李俊俋、林靜儀以及在花蓮高票落選的蕭美琴都被點名入閣。蘇貞昌表示，未來當然會有新的人事佈局，蔡英文總統也有與他討論構想，但他目前不能透露。

有媒體消息指稱，有兩岸決策核心人士認為，蔡政府想要向對岸釋出善意，「內閣改組」是唯一解方，對岸能釋出的包含恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台辦官員訪台等善意。不過，蘇貞昌相當不以為然，「台灣是主權獨立國家，不用其他國家指指點點。」