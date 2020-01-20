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豐富奔放！重雪莉新風貌　格蘭利威15年純正雪莉桶

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▲▼格蘭利威,重雪莉,雪莉桶,葉怡蘭。（圖／Yilan美食生活玩家提供）

▲在極高比例的初次雪莉桶中熟成的格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌，迷人的深琥珀色酒液保有濃沉飽滿的重雪莉特質。（圖／Yilan美食生活玩家提供，下同）

消費中心／綜合報導

在威士忌世界中，豐潤甘甜而飽滿濃郁的雪莉桶與優雅細緻且清新細緻的波本桶各有擁護者，台灣消費者對於雪莉桶迷人的巧克力、深色果乾與香料等風味則明顯更加情有獨鍾。在1824年取得格蘭利威區第一家合法釀酒執照，素以原創斯佩塞花果香風味奠定經典地位的格蘭利威，於2018年1月推出台灣限定的13年雪莉桶時，即以其深邃醇郁、華美豐饒的風味與個性投以一記絢麗的變化球，以濃豔鮮明的「雪莉重擊」成為當年度單一麥芽蘇格蘭威士忌銷售成績亮眼的新品。

2020年伊始，格蘭利威首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特（Alan Winchester）再次為台灣獨家呈現封藏15年的珍釀。承襲13年百分之百西班牙Oloroso雪莉桶的DNA，在極高比例的初次雪莉桶中熟成的格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌，迷人的深琥珀色酒液仍然保有濃沉飽滿的重雪莉特質，溫暖豐郁中卻多了更明亮奔放香氣表現與清晰分明的個性。

▲▼格蘭利威,重雪莉,雪莉桶,葉怡蘭。（圖／Yilan美食生活玩家提供）

「多了兩年的歲月，香氣層次的表現顯得更加豐富迷人。」知名飲食作家、同時也是蘇格蘭威士忌雙耳小酒杯執持者（The Keeper of The Quaich）葉怡蘭，在格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌中除了感受到巧克力、葡萄乾、深色果乾等雪莉桶典型的風味以及丁香、肉桂與堅果等木質芬芳，也探尋到鳳梨乾、荔枝乾等熱帶果乾以及柑橘方面的香氣。「柑橘原本就是格蘭利威常有的調性，但這款酒中更偏向柑橘醬（marmalade）或柑橘磅蛋糕這類糖漬橘皮般柔美飽滿的甜香。」深沉韻致依舊，而一道微熹冬陽般的明亮質地，則豐富了香氣的層次。相對於香氣的甜美，口感則非一逕的濃甜，而是更具木質的單寧感與線條，益顯活潑奔放。飽滿馥郁中透著稜角力道，絕妙的平衡層層堆疊出精彩絕豔的重雪莉新風貌。

在格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌品酒的餐宴上，即以雪莉桶威士忌的濃厚甜美及木質、辛香料等氣息，與菜色達成完美的平衡。如前菜中的「蘋果雲林烏魚子」，飽滿的鮮味在雪莉桶威士忌的襯托下更顯雋永潤甜；「煙燻宜蘭櫻桃鴨胸佐過貓」以燻製手法添賦個性，與酒液的甜美相互扶持；「南投苦茶油牡蠣」以豐厚的麵衣裹附鮮郁的海味，藉由酥香串接起美妙的香氣與風味……種種出色的搭配都展現了雪莉桶威士忌確實能與中式餐桌融洽共處。

非僅能與豔烈飽滿相得益彰，格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌與圓融清醇的滋味也有一拍即合的表現。「屏東香檳茸野菌干貝雞湯」以盈滿森林氣息、帶點野性的菇蕈鮮味揚起芳馥，揉以干貝與雞湯的甘醇滋味，山珍與海味交織而成的鮮美，透過與威士忌的配搭有效增幅，湯品的鮮美悠長與酒液共演出明媚的韻致。另一道「八里鹹蛋炒虎蝦」則是透過鹹蛋的鮮鹹與酥香麵衣對比出雪莉酒桶威士忌獨特的甜美，也是毋庸置疑的美妙搭配。

▲▼格蘭利威,重雪莉,雪莉桶,葉怡蘭。（圖／Yilan美食生活玩家提供）

餐間清口的「宜蘭金桔冰沙」，巧妙地擷取了格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌中糖漬橘皮香氣元素，同樣以柑橘類的氣味相呼應，直接品嘗清新可喜，淋上一些酒液則一轉風格，瞬時演出大人專屬的成熟滋味。

主菜「慢燉牛肉佐埔里茭白筍」，偏甘甜的中式紅燒燉煮手法與雪莉桶威士忌本即天作之合，中式香料的點綴也與威士忌中的木質香料感有了合宜的連結，茭白筍等蔬菜的清甜口感則與酒液中的明亮香氣有了交集，又是一番驚喜。

▲▼格蘭利威,重雪莉,雪莉桶,葉怡蘭。（圖／Yilan美食生活玩家提供）

雪莉桶威士忌與生俱來的黑巧克力甜香，與巧克力甜點自是絕配。「屏東福灣85%巧克力慕斯佐威士忌百香果醬」，不僅富有能與這款酒共鳴的濃厚深沉苦韻，佐以洋溢熱帶氣息的威士忌百香果醬，使得整體的香氣與風味幾乎與醇酒同調，於舌尖共舞出豐盈華麗的曲線。

▲▼格蘭利威,重雪莉,雪莉桶,葉怡蘭。（圖／Yilan美食生活玩家提供）

正因格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌可有渾厚濃醇的力道，也富有細緻悠柔的甜美特質，葉怡蘭認為正適合在隨著農曆新年將近而愈見頻繁的中式或台式的餐宴上用以佐餐。「從這套餐點中，我們可以找到許多餐搭酒的參考元素：像是鮮味十足的海味、香氣濃郁的炸物、醬煮滷煮的肉類，甚至是清湯類的雞湯到甜點，這款酒用以搭配中菜與台菜時可以橫跨各種類型，很適合在年節時分用以搭餐。」

可水乳交融，亦能相互輝映，格蘭利威15年純正雪莉桶單一麥芽威士忌以鮮明的風格與豐厚的層次，為宴飲時刻帶來更多錦上添花的精采體驗。從馥郁到甜美、從濃沉到奔放，其香氣、口感與尾韻的極致表現，正待你與親友至交於歡聚時盡情探索。

(文章授權：Yilan美食生活玩家)

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