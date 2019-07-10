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雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！

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雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！（圖／業者提供）

圖／保樂力加
文／聯合報羅建怡授權提供

橡木桶是威士忌的精神與靈魂，近年，雪莉桶威士忌在台灣大受歡迎，各種過桶與年份的酒款陸續登台，引起威迷熱烈討論。其中，格蘭利威THE GLENLIVET顛覆想像推出「13年雪莉桶單一麥芽威士忌」，以獨特的年份入市，吸引關注，加上在市場上相當罕見地選用百分百西班牙Oloroso雪莉桶熟成，創造出前所未見的濃郁香醇雪莉風味，上市第一年就拿下台灣市場單一麥芽威士忌新品銷售冠軍。

「格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽威士忌」在競爭激烈的市場之所以勝出，歸結主要原因有三，一是採用市場獨特的13年酒液，二搭配100%雪莉桶熟成，三則是「台灣獨享」，成功的以「隱於經典」又「超於常軌」顛覆了台灣雪莉桶愛好者挑剔的味蕾。

這支酒在香氣上，擁有格蘭利威為人熟知的經典花果香基調；口感上，濃厚的雪莉桶酒液中，瀰漫著濕潤的水果蛋糕甜香以及芬芳的肉桂氣息，不時散發些微的杏仁糖霜甜味；尾韻則帶有五香丁香、薑與黑巧克力的美妙誘人混搭。也因為格蘭利威13年在頂級雪莉桶中完整陳釀13年，能讓酒體展現出絕佳的真實雪莉桶香氣與豐富的層次感。

雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！（圖／業者提供）

論及近年在歐洲流行的「威士忌晚餐」，不少美食家推薦「威士忌搭配開胃菜」，例如西班牙tapas、中東meze，或是搭配甜點，通常可以帶出威士忌中意外的個性。也有建議搭配通則：威士忌和料理之間最好有互補性或反差，如此威士忌才能真正的展露特性。簡而言之，餐酒配只要掌握「風味平衡」的原則即可。

若以雪莉桶威士忌為例，口感較厚重，帶有馥郁的葡萄乾、莓果、苦黑巧克力、杏仁堅果及焦糖的香氣，輕食類適合搭配甜點、沙拉；此外，雪莉桶威士忌本身就帶有苦黑巧克力的香味，以及獨特果香和堅果香，搭配苦黑巧克力或核桃、榛果或蜜餞，又或像是醃燻火腿、鵝肝醬，以及醃燻鴨胸肉等，也都很適宜。

雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！（圖／業者提供）

格蘭利威日前曾為這支台灣市場限定的「格蘭利威 13 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，舉辦一場「感動秘境」的餐會，品牌首席釀酒師艾倫．溫徹斯特(Alan Winchester)也專程來台，當時就以台灣創意料理搭配，像是「蘭陽翠玉」麵包，使用花蓮瑞穗牛乳做成麵包佐宜蘭三星蔥奶油；在肥美的東港鮪魚表面裹上一層烏魚子的「島嶼百味」，台式的鹹香意外地與雪莉調性一拍即合；「紫芋飄香」以炸米粉配大甲芋泥湯品，湯底的鹹醬油也是妙搭；還有高溫煎烤的魚、帶著鹹鴨蛋白的燉飯、酒液浸漬的土雞胸加上原住民辛香料‧‧‧‧‧在場的美食家紛紛點評，不只巧克力、甜點合拍，台灣古早味、宴席菜甚至年菜，跟這支酒都超速配。

雪莉桶威士忌搭餐　中菜的醬香絕對完勝！（圖／業者提供）

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關鍵字：雪莉桶,威士忌,橡木桶,格蘭利威THE GLENLIVET,單一麥芽威士忌

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