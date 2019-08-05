全世界最珍貴的威士忌！麥卡倫經典雪莉桶　全程西班牙紅橡木雪莉桶熟成

▲麥卡倫經典雪莉桶威士忌，釋放時間醞釀的圓潤厚勁，成就一杯琥珀色的永恆。（圖／台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司提供，下同）



消費中心／綜合報導

什麼是魅力的體現？成就經典需要經過時間的淬鍊，唯有經典的味道才能展現出獨特魅力。對於威士忌迷來說，「雪莉桶」絕對是威士忌中的上乘之作，而被譽為「全世界最珍貴威士忌」的麥卡倫，其經典雪莉桶系列是雪莉桶單一麥芽威士忌最具代表性的作品，除了延續百年師徒相傳的釀酒工藝，苛選百年西班牙紅橡木、耗費6年時間才完成的雪莉桶讓威士忌在桶中熟成，兩百年來堅持每一個環節都嚴格管控，才能成就麥卡倫經典雪莉桶的滴滴珍貴。

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▲威士忌的風味受其陳年的橡木桶影響甚鉅，麥卡倫以西班牙紅橡木製成的雪莉桶，賦予威士忌獨特的風味。

依據酒廠多年累積下來的研究結論發現證實，威士忌的酒齡僅代表陳放在橡木桶中的時間，而威士忌的風味受到木桶種類跟橡木桶使用次數的影響甚鉅。麥卡倫經典雪莉桶系列中，以12年及18年最為獨特，為業界極少數全程使用西班牙紅橡木雪莉桶熟成的威士忌。

▲製作雪莉桶曠日費時，經過毫不鬆懈的多道工序，讓雪莉桶成為威士忌中的上乘之作。



麥卡倫的正統雪莉有三大堅持：血統、養桶、不過桶。從西班牙北部採伐的百年橡木經過苛選後，能製成麥卡倫雪莉桶的大約只有14%，且需運至南方歷經4年使其自然風乾，才能進入製酒廠製成橡木桶，最後再加上2年潤桶程序才完成，要打造一顆全新的雪莉桶需花費6年時間，最後再將威士忌注入單一橡木桶陳年，不以過桶方式節省成本，始終如一的堅持雖然曠日費時，卻因此突顯了麥卡倫經典雪莉桶威士忌的難得。

▲麥卡倫小巧的蒸餾器讓威士忌在蒸餾過程中能保有最醇厚的口感。

▲蘇格蘭銀行發行的10英鎊紙鈔，曾以麥卡倫的蒸餾器為圖案，經典程度可見一斑。



麥卡倫威士忌在品酒圈內早已累積高度口碑，來自於特殊小巧的蒸餾器所造就的醇厚口感，其經典程度還曾讓蘇格蘭銀行發行的10英鎊紙鈔以蒸餾器為圖案。麥卡倫威士忌是純天然的產物，完全由大麥、水、酵母製成，而威士忌的色澤從最淺的金黃色澤到最深的櫻桃木色，均來自於其陳年的橡木桶，經過工匠細心火烤的橡木桶，不需經過焦糖調色，便能使經典雪莉桶威士忌的酒色渾然天成、深邃迷人。

▲麥卡倫經典雪莉桶被譽為「世界上最珍貴的威士忌」，口感圓潤，尾韻悠長，是威士忌迷的夢幻酒款。

威士忌迷相當注重威士忌的品質穩定度，是否有同樣的個性、風味、色澤，因此陳年的橡木桶格外關鍵，也讓講究的雪莉桶成為完美品質的指標。麥卡倫雪莉桶製程中苛選橡木、每只橡木桶使用不超過兩次、僅萃取最純粹的酒心等堅持，看似浪費，其實都是為了成就最珍貴的威士忌，近兩百年來不曾放棄的堅持跟自我要求，讓麥卡倫經典雪莉桶成為威士忌與橡木桶工藝的最高標竿，最純粹的，最不簡單。

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