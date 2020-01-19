暗夜殺手持衝鋒槍開14槍 「打乎死」　碰！腹部中槍鬼門關走一遭

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳2019年6月間暗夜槍響，3名男子中彈受傷，幸均無生命危險。瑞芳警分局逮捕主嫌余姓男子及陳姓男子，移送地檢署起訴，基隆地方法院判以殺人未遂等判陳男處有期徒刑7年6月，余男6年10月。

2019年6月10日凌晨，新北市瑞芳區三爪子坑民宅前，突然停了二輛車，車上陳男隨即往屋內開槍，共有3名男子中彈，其中2人送往基隆長庚、1人送往汐止國泰，還好沒有發生生命危險。瑞芳警分局馬上成立專案，抽絲剝繭後，終於循線逮捕余姓主嫌及涉嫌開槍的陳姓男子，移送基隆地檢署。

▲ 新北市瑞芳三爪子坑深夜發生槍擊案。（圖／記者郭世賢翻攝）

經查，主嫌余男2019年6月10日在瑞芳KTV小吃部遇到宿怨的塗姓男子，二人一言不合發生肢體衝突，經店家勸說，兩人雖各自離去，但後續竟各自撂人助陣，余找來陳男9人，分搭兩輛車帶槍及棍棒，找到三爪子坑的塗男友人家，陳男持改造手槍及改造衝鋒槍共開14槍。

塗男及友人不及逃逸，塗男、曹男、連男2脊椎、腹部、右膝蓋等多處中槍，經送醫急救才脫險。有鑑轄區發生重大槍擊案，瑞芳分局立刻組成專案小組，循線逮捕余男，並出示監視器畫面，余男、陳男等人坦承涉案。

開槍的陳男坦承持有槍砲彈藥等，但否認有殺人故意，是見對方開火，胡亂開槍反擊；余男則辯稱，他不知陳男攜帶手槍，「打給他死」是互罵之語，持槍是為防身之用。

不過，中槍的曹男指出，一個白色衣服的人（余男）拉著槍手進來，指著他說「打乎死」（台語），槍手就對著腹部開槍。而且監視器拍到塗男等人在客廳閃避，陳男卻持續持槍朝屋內射擊，足認陳有殺人之不確定故意，且近距離射擊致曹男腹部中槍，顯非單純自衛。

法官認為，被告2人僅因細故糾紛，即持槍並糾眾前往私人住宅開槍，對社會治安及他人生命身體安全均有嚴重危害；主嫌2人否認殺人未遂犯行，亦未與被害人和解，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，判陳男處有期徒刑7年6月，余男6年10月。

「時間對我們來說完全沒用！」