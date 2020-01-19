▲ 法鼓山揮毫喜迎金鼠飄墨香，金山警分局交安犯罪宣導贈春聯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，新北市金山警分局結合法鼓山文理學院書畫社師生，19日下午於全聯超商前舉辦「揮毫喜迎金鼠年」擴大預防犯罪宣導及交通安全宣導活動，現場發放手寫春聯，強化宣導民眾提領現款及防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防安全觀念，以及春節期間交通疏運、高齡者、防制酒駕等交通安全宣導。

金山警分局表示，今年度加強重要節日安全維護工作、三大主軸為「治安平穩、交通順暢及民眾安心」，因應農曆春節前，民眾往來金流熱絡，相對民眾荷包極易成為不法分子覬覦目標，如有提領大量現金，可向金山分局各派出所、撥打110專線或請金融機構協助代為聯繫，向警方申請護鈔服務，保護民眾領錢免擔心，歡喜迎接金鼠年。

▲ 金山警分局19日下午於全聯超商前舉辦「揮毫喜迎金鼠年」擴大預防犯罪宣導及交通安全宣導活動。

金山警分局為提供民眾「安全、便捷、順暢」的交通環境，除加強高齡者及防制酒後駕車（指定駕駛及隔夜醉酒駕）宣導，並針對金山老街地區，春節連假期間23日至29日共7天，實施下列交通管制措施：

1. 金山區民生路往中山路方向，媽祖街往中興路方向封閉管制。2. 為強化春節期間台2線主幹道車流疏運，每日尖峰時段：中午12時至下午8時，金山區中山路、中興路將縮短綠燈秒數放行，請金山老街地區（金山C單元、中山堂、水尾停車場）一般民眾車輛行駛替代道路，往基隆方向車輛請沿金山區磺清路接台2線，以避免受綠燈秒數縮短及交通壅塞影響，於金山區中山路及中興路停等時間過長。

金山警分局長陳永昌提醒民眾春節期間應注意下列事項：1.近期早晚溫差大，民眾出門需多添加衣物注意保暖。2.如有金融機構存、提款時，除了要注意錢財不露白之外，可聯繫金山分局派遣警車協助您現存、提款的安全。3.年節期間如果有舉家外出旅遊時，也可以向就近的派出所申請舉家外出服務，讓您安安心心在外遊玩，不用煩惱家中會不會遭宵小入侵的問題。4.春節連假期間規劃走春路線時，應一併考量各地方警局提醒之交通尖峰時段及所建議替代道路，如發現交通事故或特殊路況，請撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，以減少塞車之苦，共維交通順暢。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 現場發放手寫春聯，強化宣導民眾提領現款及防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防安全觀念。

▲ 金山警分局春節替代道路疏導路線圖。（圖／新北市金山警分局提供）