一中商圈新年市集開跑　盧秀燕戴米老鼠帽送888個紅包

▲盧秀燕歡迎大家在過年期間來一中商圈遊玩。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府經濟發展局輔導一中商圈舉辦的「2020 愛鼠一中新年市集」19日起開跑，活動期間民眾憑交通票券可兌換價值1百元消費券1張，市長盧秀燕配合鼠年也戴上可愛米老鼠帽當場發送888個小紅包，民眾大排長龍一下子就索取一空，她邀請民眾過年來一中商圈吃喝玩樂，開心過好年。

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▲▼盧秀燕開心送給小朋友紅包。

台中市一中商圈下午舉辦新年市集開幕儀式，盧秀燕帶著笑容一一發送內有10元硬幣、888個「愛鼠發財小紅包」，許多領取紅包的民眾都拿起手機開心與盧合照，盧一律來者不拒，看到可愛小孩子也親切蹲下，將小紅包送到小朋友手上，現場氣氛歡樂十足。

盧秀燕表示，一中商圈好吃、好玩又好買，新年市集活動期間還可天天抽電視，市府今年送給市民2個新年禮物，一是2020台灣燈會在台中，文心森林公園副展區會下雪還會飄香味，2月8日后里花博園區登場的主展區，則有高空特技表演；二是雙十公車政策將在大年初一上路，不僅10公里免費，超過10公里最多收10元，歡迎各地民眾來台中逛燈會、過好年。

經發局長張峯源表示，一中商圈新年市集活動已邁入第14年，每年都吸引大量人潮，今年更推出兌換消費券活動，活動期間只要憑高鐵、火車、客運交通票根或憑證，且目的地為台中市，就可以到市集服務台兌換價值1百元的消費券1張，總計1千5百張，每天限量兌換1百張。

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