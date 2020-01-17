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F1在台中！賽車迷暴動　台中市長盧秀燕搶先體驗市政路飆速快感

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▲▼台中市F1賽車。（圖／台中市政府提供）

▲「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」活動將在109年3月8日於台中市市政路舉行。

圖、文／台中市政府提供

由台中市政府運動局、國際知名一級方程式賽車紅牛車隊（Red Bull）與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」賽車展演活動，於今（17）日在台中市政府召開記者會，現場眾多賽車迷到場響應、引頸期盼。

▲▼台中市F1賽車。（圖／台中市政府提供）

F1是賽車界最頂級的賽事，其賽車往往採用汽車界最先進的技術和高成本的材料。每年約有10支車隊參賽，經過16至25站的比賽，競爭年度總冠軍的寶座。本次「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」展演活動將創下台中史上首例！F1 SHOWRUN目前在奧地利斯皮爾伯格、日本東京、丹麥哥本哈根、南非開普敦、北愛爾蘭貝爾法特、法國馬賽、美國洛杉磯等各國際城市舉辦過，過往民眾都只能透過電視觀賞F1賽車飆速，ASTON MARTIN RED BULL RACING將把F1獨有的魅力帶來台中市，眾多的賽車迷終於能在自己家鄉，親眼見證並體驗飆速快感的震撼時刻。

▲▼台中市F1賽車。（圖／台中市政府提供）

致力推動「酷城市、酷運動」意象的台中市市長盧秀燕特別出席記者會，並為「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」Logo揭幕，盧秀燕市長表示，活動將在109年3月8日（星期日）於台中市市政路舉行，歡迎大家來台中見證歷史上的一刻，也非常感謝RED BULL及中華民國文化休閒運動協會，讓獨特的F1體驗能夠引進台中，讓台中成為臺灣賽車運動的重鎮，並讓臺灣站上國際舞臺。

▲▼台中市F1賽車。（圖／台中市政府提供）

記者會出席貴賓有Red Bull台灣紅牛股份有限公司總經理廖千萩、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、World GYM台灣區總裁John柯約翰、以及現場由中華賽車會Jacques Sport Driving Center提供的專業的全動態賽車模擬器，市長盧秀燕化身一日賽車手，體驗F1賽車極速快感，搶先體驗在市政路上開賽車的感覺，並感受F1賽車的強大馬力及離心力。

▲▼台中市F1賽車。（圖／台中市政府提供）

台中市政府也期盼透過賽車風潮，引發全民參與，進而吸引亞洲，甚至是全世界的車迷能夠齊聚臺灣，帶動臺灣的觀光產業，也令臺灣有絕佳的曝光機會，讓世界看見臺灣。未來也將持續推廣運動健康的理念、規劃台中市體育人才培育、辦理各項體育活動以及建立各運動場館等重大建設，提供市民更好、更多的運動活動及運動環境，打造台中市成為樂活運動休閒城市，更成為運動城市的代名詞。

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